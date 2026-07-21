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Matías Di Benedetto reveló la clave para que Universitario conquiste el Clausura: "Innegociable..."
En conferencia de prensa, el defensor argentino habló sobre los objetivos que tiene la 'U' para este Torneo Clausura. Conoce aquí lo que dijo.
Universitario se prepara para lo que será su segundo partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 contra Cusco FC. Previo al duelo Matías Di Benedetto habló en conferencia de prensa sobre los objetivos de la 'U' para esta segunda parte del año tras un Apertura donde quedaron lejos del primer puesto.
El defensor no dudó en señalar que quieren salir campeones y para ello deben conseguir los triunfos en casa, cosas que se les complicó en la primera parte del año. Esto debido a que son un club grande.
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Matías Di Benedetto brindó una conferencia de prensa. Foto: Universitario TV
"Para salir campeón, sumar de a tres en casa es innegociable. Tenemos esa responsabilidad como equipo grande”, fueron las primeras palabras del jugador de 33 años.
Además, reconoció que no tuvieron un buen Torneo Apertura, pero confía en que el equipo se recuperará en este Clausura. “Sabemos que no tuvimos un buen Apertura, perder dos partidos como local fue atípico para nosotros. Eso fue un tropezón, pero estamos recuperados", concluyó.
¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?
Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental.
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