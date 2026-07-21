Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario: “Mercenario…”

Universitario buscará en este Torneo Clausura revertir la situación en la que quedó durante el Apertura, donde se mantuvo alejado de la punta y con una serie de contrataciones que no dieron la talla para conseguir los objetivos del club. Tras finalizar la primera parte del campeonato peruano, el ambiente se volvió tenso tras la salida de varios jugadores extranjeros y también por el final de la gestión de Álvaro Barco como director deportivo.

En este contexto, en una reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo', se tuvo como invitado a Jean Deza, donde lanzó una serie de comentarios sobre la gestión de Barco, aunque evitó mencionar nombres.

Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario

Para el 'Ratón' Universitario tuvo un gran crecimiento a pesar de las dificultades económicas. Sin embargo, la incorporación de gente que vela por sus propios intereses fue el momento que ocasionó lo que actualmente vive el cuadro crema.

Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario.

“Si tú vas a llevar a una institución que ha crecido como la ‘U’, que ha sobrepasado todas las dificultades económicas, futbolísticas, y después llevar a gente, que yo lo dije en su momento, que son mercenarios, ahí están los resultados. Y yo creo que tuve la razón porque lo dije en su momento: son mercenarios”, empezó diciendo.

El actual jugador de Santos FC fue consultado para que precisara su acusación. Aunque evitó mencionar nombres, dejó entrever la identidad del responsable al hacer una referencia directa a su pasado en común. "Yo estuve con él en una transferencia. Entonces, sé que prefiere antes que la institución o el club esté mejor. Yo lo dije, y me escribieron muchas personas y me dijeron ‘tuviste razón’. No lo dije por mala leche, es porque lo viví y lo pasé", manifestó.

"No lo ven como que crezca Universitario, lo vieron más por el tema de ellos. De repente porque deben un favor o no deben ni un favor. ¿Quién estuvo y quién se fue?", complementó el ex Alianza Lima.

El panelista Jorge Cuba tomó la palabra para explicar que el ‘Loco’ se refería a una persona con la que compartió equipo en la Universidad San Martín durante 2013, lo que permitió despejar las dudas sobre el destinatario de sus declaraciones. Tras ello, Deza ratificó su postura: "Eso es lo que pasó en Universitario".



