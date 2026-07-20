Mauro Cantoro lapidó el juego de Universitario que plantea Héctor Cúper: "Se ha vuelto un..."

¡Mauro Cantoro fulminó el planteamiento de Héctor Cúper! Universitario de Deportes debutó en el Torneo Clausura de la Liga 1 por 2-1 ante ADT, encuentro que se jugó fuera de casa. Tras este compromiso, el 'Toro' en una reciente edición del programa 'Desmarcados', no dudó en apuntar contra el esquema de juego de Cúper. Aunque reconoció que ha ganado bien, señaló que se ha convertido en un equipo común.

"Universitario ha cambiado su forma de jugar y le ha ganado bien a ADT, pero, mientras miraba el partido, pensé que la 'U' se ha convertido en un equipo común: juega bien, te gana con la camiseta y sus individualidades, pero se ha vuelto un equipo común", fueron las primeras palabras de Cantoro, que generaron diversas reacciones entre los hinchas cremas.

Para Cantoro, la diferencia en el equipo es que ya no es un equipo que presiona desde el principio y daba miedo, y tenía una gran capacidad goleadora. "Ya no es el equipo arrollador que te daba miedo, que te comía arriba y te metía dos o tres goles donde sea. Esperemos pueda mejorar", complementó.

Otra cuestión del exjugador fue el rol de Andy Polo, que ahora pasó a ser un lateral. "No me gustó Polo de lateral, pero va a haber un margen de mejora para todos los jugadores, al ser el primer partido".

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental, donde el conjunto crema buscará sumar una nueva victoria ante su hinchada para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.