Héctor Cúper dejó tajante mensaje tras el debut de Lapadula con la 'U': "Va a costar..."

Héctor Cúper, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció tras la victoria del cuadro crema por 2-1 en su visita al ADT de Tarma, por la primera fecha del Torneo Clausura. El estratega dio sus impresiones sobre el rendimiento de sus dirigidos y, principalmente, de Gianluca Lapadula, quien hoy hizo su debut con camiseta merengue.

Héctor Cúper y su análisis sobre el debut de Gianluca Lapadula

En conferencia de prensa tras el partido, Cúper se refirió al debut del Bambino de Los Andes y señaló que, si bien no llega en el mejor estado físico, explicó que el factor de la altura también representó una dificultad para él y el resto de sus compañeros. No obstante, expresó su confianza en que, con el pasar de los días y a medida que entrene con el equipo, “Lapagol” irá recuperando su mejor nivel.

“El tema de Lapadula, bueno, sabemos que Lapadula viene un poquito atrasado en la pretemporada porque llegó un poquito más tarde que el resto y va a costar. Encima, se iba a encontrar con la altura, que por eso hemos esperado darle unos minutos al final, pero yo creo que ya en el corto plazo ya va a estar al nivel físico de todos y va a poder competir con todo como se debe para ganarse el puesto”, manifestó Cúper.

Gianluca Lapadula debutó con Universitario en Tarma.

El debut de Lapadula con Universitario

Gianluca Lapadula jugó por primera vez en la Liga 1. El delantero ítalo-peruano se estrenó con camiseta de Universitario cuando ingresó al minuto 82 del partido en reemplazo de Álex Valera, autor del tanto que abrió el marcador en el estadio Unión Tarma. El atacante de 36 años ingresó con la camiseta número 18 e hizo dupla ofensiva con Edison Flores.

En los pocos minutos que tuvo en el campo, Lapadula se mostró participativo e incluso tuvo la responsabilidad de ejecutar un tiro libre; no obstante, su remate terminó impactando en la barrera.