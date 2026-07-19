Di Benedetto reveló el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper: "El profesor..."

Universitario de Deportes inició con pie derecho el Torneo Clausura 2026 luego de vencer a ADT de Tarma en la primera jornada. Los cremas tuvieron un rendimiento aceptable, en un partido donde se vieron los cambios que ha implementado Héctor Cúper tácticamente. Por ello, Matías Di Benedetto sorprendió al expresar su sentir sobre el técnico.

Matías Di Benedetto reveló el sentir del plantel de Universitario con Héctor Cúper

Luego de la victoria en condición de visita, Matías Di Benedetto conversó con la prensa y fue consultado por sus sensaciones tras el cambio de sistema implementado por Héctor Cúper, donde dejó de lado el 3-5-2 y pasó a jugar con cuatro defensas.

Ante ello, el argentino indicó que este cambio ha sido un pedido expreso del técnico de Universitario, quien ha insistido en su nuevo esquema. En ese contexto, señaló que el plantel viene tomando este nuevo sistema de gran manera, por lo que seguirán trabajando para mejorar.

Universitario jugó con nuevo sistema y venció a ADT en su debut por el Torneo Clausura.

"El profesor hacía mucho hincapié en trabajar esa línea de cuatro. Nos hemos sentido muy bien y seguiremos trabajando durante la semana para mejorar", sostuvo el defensor ante los medios.

Matías Di Benedetto valoró la victoria ante ADT

Por otro lado, el zaguero crema expresó su alegría por la victoria en su inicio del Torneo Clausura. Indicó que estaban con la confianza de poder iniciar con un resultado positivo el segundo campeonato, además de hacerlo en una cancha complicada.

"Nos vamos muy contentos porque veníamos convencidos de ganar el partido y renovar la ilusión. Sabíamos que esta es una de las canchas más difíciles, pero nos preparamos de la mejor manera”, señaló.

Finalmente, Matías Di Benedetto indicó que son conscientes de que están obligados a campeonar: “Lo tenemos claro, no hay margen de error. Por eso venimos muy convencidos hoy y creo que lo hicimos muy bien", concluyó.