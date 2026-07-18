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Edison Flores dio rotundo comentario sobre Lapadula tras su debut con Universitario: "Él..."

Edison Flores, referente de Universitario de Deportes, no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula tras su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Edison Flores dio fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula tras su debut con Universitario en el Torneo Clausura 2026
Edison Flores dio fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula tras su debut con Universitario en el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero
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Gianluca Lapadula realizó su debut oficial con Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 enfrentando a ADT en Tarma. Tras ello, Edison Flores no se guardó nada y dio un fuerte comentario sobre el rendimiento del delantero peruano.

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Edison Flores dio fuerte comentario sobre Gianluca Lapadula tras su debut con Universitario en el Torneo Clausura 2026

En diálogo con distintos medios, Flores fue consultado sobre varios asuntos vinculados al encuentro que el plantel de Universitario disputó frente a Asociación Deportivo Tarma en el Estadio Unión Tarma.

Asimismo, el popular ‘Orejas’ fue consultado sobre el estreno del delantero ítalo-peruano en el Clausura de la Liga 1 frente al conjunto tarmeño, como visitante y en la altura.

Gianluca Lapadula hizo su debut con Universitario ante ADT en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Gianluca Lapadula hizo su debut con Universitario ante ADT en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Para Edison Flores, Gianluca Lapadula debe sentirse conforme con su actuación ante ADT, pues jugar en el Estadio Unión Tarma, por la altitud, no resulta sencillo. No obstante, consideró que el delantero le dará muchas alegrías a Universitario en el futuro.

"Bien, es difícil, es difícil jugar aquí, es difícil para todos, pero bueno, él tiene que estar tranquilo, que el campeonato es largo y va a darnos mucho con el estilo de juego que tiene", afirmó.

Universitario ganó 2-1 a ADT por el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes consiguió un triunfo valioso por 2-1 ante ADT en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Unión Tarma. Las anotaciones del cuadro merengue fueron obra de Álex Valera y Lisandro Alzugaray.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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