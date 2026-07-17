Gianluca Lapadula lanzó fuerte comentario tras decisión de Héctor Cúper: "Solo tengo que..."

Universitario de Deportes se ha reforzado de gran manera en el presente mercado de fichajes, ya que contrató a Gianluca Lapadula, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena. Precisamente, el delantero ítalo-peruano fue quien recientemente lanzó un contundente comentario luego de la decisión que tomó Héctor Cúper respecto de su presencia en el plantel. Te contamos los detalles.

Recientemente, el director técnico de los merengues decidió que el atacante viajara junto con el equipo a Tarma para el duelo ante ADT por la primera jornada del Torneo Clausura, donde los cremas buscarán coronarse en la Liga 1 2026. Por ello, el popular Bambino fue entrevistado brevemente y no dudó en mostrarse por completo comprometido con la institución de Ate.

“Me siento muy cómodo desde el primer día en el fútbol peruano. Ya jugué en La Paz. Solo tengo que seguir así, entrenando todos los días”, indicó Gianluca Lapadula. De esta forma, el delantero de la selección peruana se encuentra listo para debutar con la camiseta de Universitario de Deportes, aunque se verá condicionado por la altitud de Tarma.

Vale precisar que, tal y como lo mencionó el ‘Bambino’, ya sabe lo que es jugar bajo esas condiciones debido a que lo hizo con la Blanquirroja en sus visitas a Quito, Ecuador, y La Paz, Bolivia, cuando jugaba las Eliminatorias Conmebol tanto para el Mundial del 2022 como del 2026. Ahora se prepara para afrontar un nuevo reto profesional y volver a ser convocado al combinado patrio.

¿Cuándo juega Universitario vs. ADT?

Universitario de Deportes enfrentará a ADT en Tarma este sábado 18 de julio desde la 1.15 p. m. en todo el Perú. Este será el debut de los merengues en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y contará con transmisión de Movistar TV y DirecTV en todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.