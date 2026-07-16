Universitario no tiene margen de error en el Torneo Clausura si aún quiere mantener latente el sueño del tetracampeonato nacional. Por eso, en Ate han confirmado la llegada de importantes incorporaciones como Gianluca Lapadula y Juan Manuel Requena. Además, buscan un lateral extranjero.

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Uno de los nombres que surgió para la posición de lateral izquierdo fue Rodrigo Insúa. Días atrás se conoció que negociaba con los cremas, pero su fichaje no era una operación sencilla porque el jugador tenía contrato con Barracas Central, su actual club.

Finalmente, todo apunta a que el argentino no será refuerzo del equipo de Héctor Cúper. Su llegada al elenco merengue se complicó e incluso, de acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, la dirigencia evalúa otras alternativas.

“Lo del argentino Rodrigo Insúa ha perdido fuerza para llegar a Universitario. Como informamos, no era una operación sencilla. Habrá que ver en qué termina. Lo cierto es que, en paralelo, el club crema ya venía evaluando otras opciones desde hace algunos días. La intención es tener un convencimiento total sobre el perfil del jugador que se elegirá. Entre las alternativas posibles que gustan figuran un uruguayo y un ecuatoriano”, escribió el periodista a través de su cuenta de X.

Rodrigo Insúa jugando por Barracas Central

Recordemos que la U ha confirmado hasta el momento cuatro incorporaciones: los nacionales Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz; además del argentino Juan Manuel Requena. También evalúan la llegada de un lateral izquierdo extranjero.

Rodrigo Insúa: valor en el mercado

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Rodrigo Insúa tiene un valor de alrededor de 2 millones de euros. Es la mejor cotización de su carrera hasta la fecha.



