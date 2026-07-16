Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: alineaciones, fecha, hora y canal transmisión

El Torneo Clausura 2026 arranca para Sporting Cristal, que enfrentará a Deportivo Garcilaso este viernes 17 de julio. El partido, correspondiente a la fecha 1, se disputará en el estadio Alberto Gallardo desde las 3.15 p. m. y podrá seguirse en directo a través del canal oficial del fútbol peruano: L1 MAX.

Los rimenses no tienen margen de error, considerando que desde el Clausura empezará a contabilizarse la tabla acumulada de la Liga 1. Los celestes tuvieron un bajo rendimiento en el Apertura, lo que los dejó en la duodécima posición con apenas 20 puntos, muy lejos de los 40 que sumó el campeón Alianza Lima.

Además, el equipo mirará de reojo su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana. Sporting Cristal se medirá ante Bragantino el miércoles 22 en el duelo de ida, mientras que la vuelta será el 29. El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final.

La consigna en tienda rimense es conquistar el Clausura y ubicarse entre los ocho mejores del acumulado para así acceder a los playoffs y luchar por el título nacional. Cabe recordar que la tabla anual también define a los clasificados a torneos internacionales.

En cuanto a Deportivo Garcilaso, el conjunto cusqueño realizó una mejor campaña que los celestes en el Apertura y este viernes buscará dar el golpe en el Gallardo y recuperar la confianza tras la eliminación en la Copa de la Liga.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido

El partido correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura se disputará este viernes 17 de julio en el estadio Alberto Gallardo a partir de las 3.15 p. m. Aquí te dejamos los principales horarios en el mundo según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.

5.15 p. m. México: 2.15 p. m.

2.15 p. m. Estados Unidos: 4.15 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.15 p. m. (Los Ángeles)

4.15 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.15 p. m. (Los Ángeles) España: 10.15 p. m.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: canal y dónde ver transmisión

L1 MAX es el canal oficial que transmite todos los partidos de la Liga 1 2026. Esta señal está disponible en distintos operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable y Claro TV, entre otros.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: apuestas y pronóstico

APUESTAS CRISTAL X GARCILASO BETSSON 1.41 4.30 7.60 BETANO 1.44 4.90 8.00 1XBET 1.39 4.50 7.60 CALIENTE 1.38 4.40 8.30 DORADOBET 1.40 4.75 8.00

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: alineaciones probables

Sporting Cristal: Enríquez, Cristiano, Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Leandro Sosa, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Juan Manuel Cuesta, Maxloren Castro y Hernández Barcos

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Francisco Arancibia, Carlos Ramos, Claudio Torrejón, Agustín González; Beto da Slva y Christopher Olivares.