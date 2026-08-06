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Mauro Cantoro se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2028: "De selección"
Universitario se mentaliza en su próximo enfrentamiento ante Sporting Cristal y Mauro Cantoro no dudó en elogiar a un jugador de los cremas para este compromiso.
Universitario de Deportes tiene la misión de destacar en el Torneo Clausura 2026 y su próximo rival será Sporting Cristal en el clásico moderno donde tendrá que volver al triunfo para seguir en carrera al título. En la previa de este compromiso, Mauro Cantoro sorprendió al elogiar a un jugador que busca destacar con los cremas.
Mauro Cantoro se rindió ante futbolista que firmó con Universitario
En el programa 'Desmarcados', el exfutbolista, recordado por su paso en Universitario, evaluó las posibles variantes en la alineación del conjunto dirigido por Héctor Cúper para medirse con los rimenses. En ese contexto, se mostró muy crítico al señalar que los refuerzos no están siendo aprovechados y puso el foco en Adrián Quiroz.
De acuerdo con el ‘Toro’, el club merengue incorporó a varios jugadores, pero no está sacando partido de su capacidad al mantenerlos en la banca. Además, remarcó que Quiroz tiene condiciones para llegar a la selección peruana, aunque hoy queda por detrás de otros nombres.
Adrián Quiroz es uno de los flamantes fichajes de Universitario para el Torneo Clausura.
"La 'U' ha traído nuevos jugadores y en estos partidos importantes no los estamos poniendo. Por ejemplo, Quiroz es jugador de selección y estamos eligiendo antes a Calcaterra. Estoy de acuerdo con ponerlo, pero estamos dejando fuera a los fichajes", expresó el antiguo.
Adrián Quiroz busca sumar minutos con Universitario
En el último partido ante Cienciano, Adrián Quiroz fue una de las piezas más destacadas de Universitario, tomando la responsabilidad al mover los hilos del equipo, donde tuvo un 83 % en precisión en los pases y tuvo 61 participaciones con el balón. Por ello, los hinchas ya empiezan a exigir su titularidad.
¿Hasta cuándo tiene contrato Adrián Quiroz con Universitario?
Adrián Quiroz es uno de los flamantes fichajes que realizó Universitario en esta temporada, luego de su gran aparición en Los Chankas. Por ello, la ‘U’ le hizo un contrato válido hasta finales de 2028.
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