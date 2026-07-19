Benincasa apunta contra el arbitraje tras la caída ante la 'U': "A algunos les permiten más cosas"

Horacio Benincasa, defensa del club ADT de Tarma, se pronunció tras la derrota del 'Patrimonio de Piura' en condición de local frente a Universitario de Deportes por 2-1, encuentro válido por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El defensor expresó su pesar por el resultado y dejó un mensaje respecto al arbitraje en el estadio Unión Tarma, específicamente, por un presunto penal a favor del cuadro tarmeño que no fue cobrado.

Durante el primer tiempo, hubo una jugada polémica que generó el reclamo airado de los jugadores de ADT, cuando el futbolista Joao Rojas cayó en el área crema tras una disputa del balón con Andy Polo. Sin embargo, el árbitro decidió que la acción no ameritaba ser sancionada como penal.

Universitario venció a ADT por 2-1.

Horacio Benincasa habló sobre el arbitraje

En declaraciones para Jax Latin Media, Horacio Benincasa evitó culpar exclusivamente al arbitraje por la derrota, no obstante, señaló que sí hubieron jugadas que ameritaban una mayor revisión por parte del VAR. En ese sentido, señaló que a los equipos grandes como la 'U' “se les permiten más cosas” por una cuestión de “jerarquía”.

“Obviamente, ante la duda (la decisión favorable) es para el grande. Yo jugué cinco años en la 'U', lo he vivido. No me quejo de eso, no lo agarro de excusa, es algo normal y es un tema de jerarquías también. Hay algunos jugadores que se les permiten más cosas y entiendo el tema de las jerarquías. Me parece que hicimos un gran partido, hay muchas cosas positivas para sacar dentro de lo malo”, manifestó.

¿Cuándo vuelve a jugar ADT por el Torneo Clausura 2026?

Cabe precisar que los dirigidos por el profesor Francisco Usúcar jugarán la fecha 2 del Torneo Clausura el próximo 25 de julio cuando visite en el estadio Miguel Grau del Callao a Sport Boys. Ambos equipos buscarán sumar puntos para escalar posiciones en la tabla acumulada y meterse a la lucha por un cupo a un torneo internacional.