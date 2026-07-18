¡Golazo de ADT! Jeremy Canela pone el 1-1 ante Universitario por el Torneo Clausura

ADT puso el empate en el estadio Unión Tarma ante Universitario de Deportes. A los 28 minutos, Jeremy Canela mandó un disparo imposible de atajar para el portero Diego Romero. Ambos equipos se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

Universitario dio el primer golpe

Apenas a los 20 minutos, Universitario de Deportes abrió el marcador de los pies de Álex Valera, quien quedó mano a mano con el portero Juan Valencia y mandó el balón al fondo de la portería tarmeña, dejando en el camino al guardameta.

ADT respondió con un golazo

Los dueños de casa respondieron 8 minutos después. Un centro del lateral Garcilazo terminó rebotando en la defensa estudiantil, situación que fue bien aprovechada por Jeremy Canela que con un potente derechazo puso el 1-1 y su equipo se metió nuevamente en el partido.