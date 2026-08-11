Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, confirmaron que la selección peruana disputará algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030 en ciudades de altura. Decisión que no fue bien recibida por algunos jugadores, como Christian Cueva por ejemplo.

El programa de YouTube 'Nada que no se sepa' entrevistó a Carlos Zambrano y el volante de Sport Boys y les preguntó sobre la decisión de llevar a la Bicolor a Puno y Cusco. Primero, el defensor señaló que si bien es una buena opción para sumar puntos, él se vería bastante perjudicado porque no puede desempeñarse bien en altura. No obstante, el popular ‘Aladino’ señaló que esta alternativa no le va a asegurar a Perú que saque una victoria y que prefiere que jueguen en el Nacional.

“Imposible, a mí la altura me perjudica mucho. No das tu 100%, el cuerpo te da para unos 60-70 minutos. Hablo de mi persona. Pero creo que es una buena opción, porque en Lima nunca hemos sacado puntos y no perdemos nada yendo para allá con jugadores que estén preparados para la altura. Creo que es una buena opción”, empezó diciendo el exfutbolista de Alianza Lima.

En eso, aparece Christian Cueva para señalar que no comparte la idea de que la selección peruana juegue en la altura: “Yo no comparto. Es una opción, pero que lo sea por distintas otras cosas, no porque quieres sacar ventaja o que vas a ganar, pero no hay seguridad de que vas a ganar allá. La idea es que nuestro fútbol y jugadores vayan creciendo, naturalmente. Yo, particularmente, no comparto porque si te das cuenta, la gran mayoría de los compañeros que están afuera, de los que jugamos en Lima, no somos nacidos en la sierra”.

Luego, hizo una comparativa con los futbolistas de la selección boliviana: “Yo me crié en la sierra y puedo decirte por mí. Si tú te das cuenta que vamos a hacer una comparación con el tema de la selección de Bolivia, la gran mayoría es nacido en La Paz, entienden esa memoria de poder recuperarse más rápido en la altura, en cambio el jugador peruano, en la gran mayoría no es nacido en la sierra”.

Tras esto, Carlos Zambrano opinó que esta opción solamente debería ser para los partidos ante Brasil y Argentina, a lo que Cueva añadió de manera contundente: “Como dice Carlos, es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano, no nos quiten el Nacional, donde te regalamos chocolate”.