Perú vs. Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: hora, canal y dónde ver el debut de la selección

La selección peruana de vóley inicia un nuevo desafío internacional. Las dirigidas por Antonio Rizola debutarán ante Chile por la primera fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, torneo que reúne a las mejores selecciones del continente y que se disputará en Lima.

El equipo nacional buscará comenzar con el pie derecho frente a un rival conocido de la región. Perú llega con la ilusión de hacerse fuerte como local y sumar sus primeros puntos en un campeonato que será clave para medir su nivel competitivo antes de sus próximos retos internacionales.

Perú vs. Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026: fecha y hora

El encuentro entre Perú y Chile se jugará este miércoles 22 de julio, por la primera jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley. El partido tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, en Lima.

¿A qué hora juega Perú vs Chile vóley?

Perú: 6.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs. Chile EN VIVO por la Copa Sudamericana de Vóley?

Los aficionados podrán seguir el debut de la selección peruana a través de Latina Televisión, señal encargada de transmitir el torneo en territorio nacional. Además, el encuentro estará disponible vía streaming mediante la plataforma digital de Latina y otros canales oficiales vinculados a la competencia.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile?

TV: Latina (canales 2 y 702 HD).

Perú vs. Chile por la Sudamericana de Vóley 2026

La 'Bicolor' femenina afronta este torneo con la misión de recuperar protagonismo en Sudamérica y aprovechar la localía para avanzar a las instancias finales. Perú integra el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia, mientras que la otra serie está conformada por Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador.

El formato de competencia establece que los dos mejores equipos de cada grupo accederán a las semifinales, por lo que cada partido de la fase inicial será determinante para las aspiraciones de las selecciones participantes.

Frente a Chile, Perú buscará imponer su experiencia y el respaldo del público limeño para iniciar una campaña que tiene como objetivo pelear por los primeros lugares del certamen continental.

Convocadas de la selección peruana de vóley:

Convocadas de Perú

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026