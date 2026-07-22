¿A qué hora juega Estados Unidos vs China y dónde ver partido por la VNL Femenino?

Estados Unidos y China se enfrentan en partido por los cuartos de final de la Volleyball Nations League 2026 en el Macao East Asian Games Dome, en Macao, China. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas este duelo entre dos potencias mundiales en el deporte de la net alta.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs China?

El duelo entre Estados Unidos y China se juega este jueves 23 de julio en el Domo de los Juegos de Asia Oriental.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs China?

Perú, Colombia y Ecuador: 06:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 07:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 08:30 horas

México: 05:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (Miami y Nueva York) y 04:30 horas (Los Ángeles)

España: 13:30 horas

Chine: 19:30 horas

¿Cuándo ver Estados Unidos vs China?

El partido será transmitido por la plataforma de streaming oficial de Volleyball World llamada VBTV. También estará disponible en el canal DSports y DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Estados Unidos vs China: previa del partido

Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino 2026 presentan uno de los duelos más electrizantes y tradicionales del circuito global. Estados Unidos y China se verán las caras este jueves 23 de julio en Macao, en una llave de eliminación directa a gana o vete a casa donde no hay espacio para la especulación. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, además de las pantallas de DSports y DGO para Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

Las norteamericanas se presentan como las grandes favoritas tras terminar en el primer lugar de la tabla general en la ronda preliminar, impulsadas además por la contundente victoria 3-0 sobre el conjunto chino a inicios del mes durante la tercera semana de competencia. No obstante, el equipo asiático, que compite con el respaldo del público local en la fase final, buscará ajustar su esquema táctico para frenar el ritmo arrollador que ha mostrado el sexteto estadounidense.

Estados Unidos vs Canadá por la Liga de Naciones de Vóley

El partido promete ser una verdadera batalla estratégica: Estados Unidos apostará por la potencia de su servicio, la solidez en el bloqueo y una ofensiva variada desde las bandas, mientras que China necesitará mantener una recepción pulcra para desplegar su característico juego rápido por el centro y forzar errores en su rival. La selección que exhiba mayor templanza en el cierre de cada set asegurará el boleto directo a las semifinales de la VNL 2026.





