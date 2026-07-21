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Cienciano tomó drástica decisión con Horacio Melgarejo tras sanción de la Liga 1

Cienciano tomó una radical decisión con Horacio Melgarejo luego de que la Liga 1 lo sancionó durante un año sin poder dirigir.

Francisco Esteves
Cienciano tomó drástica decisión con Horacio Melgarejo.
Cienciano tomó drástica decisión con Horacio Melgarejo.
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Como se sabe, hace poco la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 le impuso un duro castigo a Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano. El entrenador no podrá dirigir partidos en ningún campeonato oficial organizado por la Federación Peruana de Fútbol, o al menos no durante el lapso de un año. Ante ello, el 'Papá' sorprendió con una importante decisión sobre el estratega argentino.

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Resulta que, al quedar expulsado del campo durante al menos una temporada, el elenco imperial solo podrá contar con su DT oficial en los compromisos internacionales, es decir, de la Copa Sudamericana en 2026. Ello significa que el club le pagará su salario completo y él únicamente aparecerá en torneos Conmebol, mientras que el resto del año deberán comandar al equipo su asistente técnico. Por tal razón, muchos creyeron que terminarían despidiéndolo para así contar con otro técnico en el resto de la campaña.

Sin embargo, Cienciano demostró total respaldo hacia el entrenador argentino debido a que lo mantendrá pese a que solo dirija a nivel continental, aún y cuando el 'Papá' quede eliminado en dieciseisavos de final y no vuelva a aparecer en el banquillo. Según el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Horacio Melgarejo seguirá en el conjunto incaico por lo menos hasta fin de año, cuando culmina su contrato.

Liga 1

Horacio Melgarejo seguirá en Cienciano. Foto: Liga 1

En su lugar, Cristian Ruggeri estará a ras de campo en la Liga 1. El club apeló la sanción de un año y espera la reducción”, agregó el mencionado comunicador en sus redes sociales. De esta forma, la escuadra imperial no despedirá a su director técnico y buscará que el castigo se vea reducido para que vuelva a aparecer en el Torneo Clausura 2026.

¿Por qué suspendieron a Horacio Melgarejo?

Luego de quedar eliminados de la Copa de la Liga 2026, Horacio Melgarejo indicó lo siguiente: “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”. Ello sirvió para que la Liga 1 lo castigue.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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