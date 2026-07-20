¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús y dónde ver el partido de los playoffs de Copa Sudamericana?

Este miércoles 22 de julio, Cienciano tendrá la tarea de visitar a Lanús en Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, será clave para ambos equipos, que buscarán seguir en competencia internacional. El 'Papá', que junto a Sporting Cristal es uno de los dos representantes peruanos que continúan en el torneo, intentará conseguir un resultado positivo que le permita definir la llave en casa.

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?

El encuentro de ida está programado para disputarse desde las 7.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en los distintos países de Sudamérica para que no te pierdas el duelo entre Cienciano y Lanús.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

¿Cómo ver el partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?

En Perú, el encuentro será transmitido por la señal de ESPN, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.

Bolivia: ESPN 2.

Brasil: Paramount+.

Colombia: ESPN2, Disney+.

Ecuador: ESPN 2, Disney+.

Paraguay: ESPN 2.

Perú: ESPN 2.

Uruguay: ESPN 2.

Venezuela: ESPN 2, Disney+.

Cienciano vs Lanús por Copa Sudamerican. Foto: composición Líbero/IG

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