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¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús y dónde ver el partido de los playoffs de Copa Sudamericana?

Cienciano afrontará un importante encuentro como visitante este miércoles por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la programación.

Antonio Vidal
¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero
¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana. Foto: composición Líbero
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Este miércoles 22 de julio, Cienciano tendrá la tarea de visitar a Lanús en Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, será clave para ambos equipos, que buscarán seguir en competencia internacional. El 'Papá', que junto a Sporting Cristal es uno de los dos representantes peruanos que continúan en el torneo, intentará conseguir un resultado positivo que le permita definir la llave en casa.

Cristal recibe a Bragantino en el Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino, canal de transmisión y dónde ver la Copa Sudamericana?

¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?

El encuentro de ida está programado para disputarse desde las 7.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en los distintos países de Sudamérica para que no te pierdas el duelo entre Cienciano y Lanús.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.
  • México: 6.30 p. m.

¿Cómo ver el partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana?

En Perú, el encuentro será transmitido por la señal de ESPN, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso.

  • Bolivia: ESPN 2.
  • Brasil: Paramount+.
  • Colombia: ESPN2, Disney+.
  • Ecuador: ESPN 2, Disney+.
  • Paraguay: ESPN 2.
  • Perú: ESPN 2.
  • Uruguay: ESPN 2.
  • Venezuela: ESPN 2, Disney+.
Cienciano vs Lanús por Copa Sudamerican. Foto: composición Líbero/IG

Cienciano vs Lanús por Copa Sudamerican. Foto: composición Líbero/IG

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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