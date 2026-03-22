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¡Locura! Vinicius Jr y Valverde remontan el derbi y ponen el 2-1 del Real Madrid vs Atlético Madrid
¡En menos de 10 minutos! Vinicius Jr y Federico Valverde aparecieron en el partido y marcaron el 2-1 del Real Madrid vs Atlético de Madrid por el derbi de LaLiga.
¡Aparecieron las estrellas! Real Madrid venía cayendo en el marcador por la mínima ante el Atlético de Madrid, hasta que surgieron las figuras de Vinicius Jr y Federico Valverde. Los sudamericanos se pusieron el equipo al hombro y le dieron vuelta al resultado para colocar el 2-1 en el derbi de LaLiga EA Sports.
Vinicius Jr y Federico Valverde anotaron el 2-1 del Real Madrid vs Atlético Madrid
Sobre los 50 minutos, el árbitro sancionó la pena máxima por una falta contra Brahim Díaz. Tras ello, Vinicius Jr. tomó la responsabilidad y no se puso nervioso al momento de definir.
El brasileño con gran jerarquía sacó un potente disparo y mandó el baló al fondo del arco, desatando la algarabía en la hinchada. Vini evitó celebrar y de inmediato tomó el balón para sacar desde el centro del campo.
Luego de 5 minutos, Federico Valverde presionó a la defensa del ‘Atleti’ y logró forzar un error en salida de Jose María Giménez. El ‘Pajarito’ se terminó quedando con el balón y quedó solo frente a la portería del Musso, el uruguayo sacó un gran disparo con el exterior para poner su nombre en el marcador.
El volante uruguayo hizo estallar al Estadio Santiago Bernabéu con una gran remontada. Esta victoria le permite al Real Madrid a seguir en la disputa por el liderato en la tabla de posiciones, además de vencer a un clásico rival como los ‘colchoneros’.
Federico Valverde se fue expulsado en el derbi
Pese a su gran actuación, Fede Valverde dejó a su equipo con 10 hombres luego de haber recibido la tarjeta roja directa a los 77 minutos por haberle propinado una patada a Álex Baena en intento de disputar el balón.
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