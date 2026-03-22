Medio de España aseguró que Cristiano Ronaldo es víctima de fuerte delito en Perú

Cristiano Ronaldo es una leyenda en el fútbol mundial debido a su gran juego y rendimiento dentro y fuera del campo. Sin embargo, no está exento de controversias, ya que desde España, un reconocido medio, ‘El Español’, aseguró que CR7 es víctima de un fuerte fraude por parte de una empresa en Lima, Perú.

Medio español aseguró que Cristiano Ronaldo es víctima de un delito en Perú

El portal de 'El Español' informó a sus lectores que la imagen de Cristiano Ronaldo está siendo utilizada por un policlínico peruano llamado 'Las Lomas San Juan de Lurigancho', sin autorización del mismo deportista.

Según lo informado por el medio español, la imagen de CR7 vestido con una bata blanca y un estetoscopio se muestra en grandes vallas publicitarias en Lima y se difunde en redes sociales, como si el futbolista del Al-Nassr fuera un 'médico estrella'.

Cabe mencionar que la empresa que utiliza la imagen de Ronaldo es un centro médico privado ubicado en la avenida Las Lomas 305, Zarate, San Juan de Lurigancho, llamado Policlínico Las Lomas SJL.

Policlínico Las Lomas utiliza la imagen de Cristiano Ronaldo en vallas publicitarias por las calles de Lima y difunde gráficas por redes sociales

Por ello, 'El Español' señaló que la empresa dedicada a la medicina estaría incurriendo en el delito de fraude al ofrecer a Cristiano Ronaldo como parte de su equipo de médicos, sin embargo, es mentira.

Asimismo, aseguraron que el futbolista portugués tiene entre 30 y 40 contratos activos de patrocinios y licencias a nivel mundial, pero que ninguno es de empresa peruana. Dentro de estas empresas se encuentran Nike, Herbalife, Clear, Tag Heuer, entre otros.

Por último, el medio 'El Español' intentó comunicarse directamente con la empresa Policlínico Las Lomas San Juan de Lurigancho para conocer más a fondo cómo se dio el uso de la imagen de Cristiano Ronaldo; sin embargo, no obtuvieron respuesta.

¿De qué delito es víctima Cristiano Ronaldo en Perú?

En conclusión, Cristiano Ronaldo sería víctima de fraude en Perú, ya que el 'Policlínico Las Lomas SJL' utilizó la imagen del futbolista portugués sin su consentimiento con propósitos publicitarios. Por consiguiente, el jugador podría demandar la retirada de la campaña, correcciones e indemnizaciones.