¡Mucha atención! Recientemente, dos exfuncionarios de la ciudad de Logan, en Estados Unidos, están bajo investigación federal tras ser acusados de colaborar, aparentemente, con un inmigrante que carecía de estatus legal permanente, al facilitar su evasión del arresto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades han presentado cargos en su contra, lo que ha generado un gran debate sobre la responsabilidad de los empleados públicos en la protección de los derechos de los extranjeros. Aquí más detalles.

Atención, inmigrantes: dos exempleados municipales enfrentan cargos tras ayudar a ilegal a escapar de ICE

'The Salt Lake Tribune' y otros portales internacionales confirmaron que Jennifer Joma, de 27 años, y Lauren Kelsey Morrow, de 26, se encuentran en una complicada situación en EE. UU., luego de que se les imputaran serios cargos por conspiración para transportar y dar refugio a inmigrantes indocumentados, así como por obstrucción de procedimientos ante diversas agencias, tal como se señaló en un comunicado del Departamento de Justicia.

Cabe precisar que Joma también enfrenta un cargo adicional por transportar a inmigrantes sin documentos. Ambas exempleadas fueron formalmente acusadas el 3 de junio. En el contexto de su labor administrativa en el Tribunal de Justicia de Logan, las dos se vieron involucradas en un incidente ocurrido el 9 de abril, cuando un agente del ICE llegó al juzgado con una orden administrativa para arrestar a un hombre.

El agente decidió esperar en su auto para realizar el arresto al momento de la salida del objetivo. No obstante, al enterarse de la situación, Morrow y Joma usaron indebidamente las bases de datos judiciales para verificar el estatus migratorio de las personas que debían comparecer ante el tribunal. Identificaron a varios individuos sin estatus legal y los ayudaron a salir por una zona restringida, mediante la puerta trasera del juzgado.

Entre las personas que lograron sacar se encontraba uno de los objetivos principales del agente del ICE. El comunicado de prensa detalla que, tras escabullirse, Morrow y Joma fueron captadas por una cámara de vigilancia, en la que se les observa saludando y sonriendo. Además, Morrow realizó un gesto obsceno hacia la cámara. Luego, Joma abandonó el juzgado con tres personas en su vehículo antes de regresar sola.

¿Qué entidad se encuentra a cargo de esta investigación?

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional está a cargo de la indagación del caso. Joma y Morrow tendrán que presentarse ante un tribunal federal en Salt Lake City este jueves 11 de junio, de acuerdo con lo comunicado por el Departamento de Justicia.

Hasta el momento, no se conoce más al respecto.