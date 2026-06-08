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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: "zar de la frontera", Tom Homan, anuncia MÁS DESPLIEGUE de ICE en esta ciudad

Tom Homan anticipa un significativo aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York. ¿Dónde se llevará a cabo?

Melanni Miranda
"zar de la frontera", Tom Homan, anuncia más despliegue de ICE en esta ciudad.
"zar de la frontera", Tom Homan, anuncia más despliegue de ICE en esta ciudad. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Este lunes 8 de junio, Tom Homan, encargado de la frontera, anunció que la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se prepara para el mayor despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta acción responde a un reciente paquete legislativo impulsado por la gobernadora Kathy Hochul, que busca brindar a los residentes mayor protección ante las autoridades federales. A continuación, más detalles.

Donald Trump amenaza con enviar a agentes del ICE a centros de votación.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados: Trump AMENAZA con enviar a agentes del ICE a centros de votación

Atención, inmigrantes: 'zar de la frontera', Tom Homan, anuncia más despliegue de ICE en esta ciudad

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, confirmó un aumento significativo en la presencia de agentes en Nueva York y precisó que esta medida es inminente. En su intervención en el programa 'Fox and Friends', Homan señaló que ha revisado un plan operativo que permitirá esta expansión, aunque no especificó la fecha exacta de su implementación.

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"zar de la frontera", Tom Homan, anuncia más despliegue de ICE en esta ciudad.

Homan justificó esta decisión al señalar que la reciente legislación firmada por la gobernadora Kathy Hochul ha debilitado la capacidad de las autoridades para realizar detenciones seguras en las cárceles del condado. Este paquete legislativo, que prohíbe el uso de mascarillas por parte de los agentes del orden y limita la colaboración de las fuerzas estatales y locales en la aplicación de leyes de inmigración, ha generado preocupación en el ámbito federal.

El director del ICE advirtió que, al no poder colaborar con los alguaciles en las cárceles, aumentará la necesidad de enviar más agentes a las comunidades para realizar arrestos, lo que podría generar un clima de inseguridad. Homan enfatizó que esta situación podría resultar en un aumento de patrullas en los barrios, lo que, a su vez, podría causar pánico entre los residentes.

¿Qué otros estados han implementado normativas?

Diversos estados bajo administraciones demócratas, como Nueva Jersey, Virginia y California, han implementado normativas análogas.

Por su parte, el diario The Hill ha solicitado información a la oficina de la gobernadora Hochul al respecto. ¿Qué otras medidas se tomarán más adelante?

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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