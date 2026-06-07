¡Importante aviso! Con la proximidad de las próximas elecciones de mitad de mandato, los funcionarios electorales en Estados Unidos se alistan para un escenario preocupante: la posible presencia de agentes de inmigración y otros funcionarios federales en los centros de votación. Al respecto, el secretario de Estado de Nevada ha manifestado su compromiso de proteger los derechos constitucionales de todos los votantes elegibles, subrayando que esta responsabilidad no se limita a una ideología o grupo específico, sino que es un deber compartido por la sociedad.

No obstante, existe un número creciente de funcionarios electos que no comparten esta visión, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del proceso electoral y la integridad de la participación ciudadana. ¿Qué se sabe sobre esta posible estrategia del republicano y a quiénes afecta?

Atención, inmigrantes: Trump amenaza con enviar a agentes del ICE a centros de votación

'MS Now' compartió recientemente la opinión del secretario de Estado de Nevada, quien precisó que las fuerzas antidemocráticas descontroladas representan un desafío significativo en la actualidad. Asimismo, señaló que Trump y sus aliados buscan socavar la democracia con el fin de aumentar sus posibilidades electorales.

“Han propuesto el despliegue de agentes del ICE en los centros de votación, una estrategia destinada a generar discordia y confusión. Aunque no se concrete esta acción, la simple insinuación provoca miedo y caos, especialmente en estados como Nevada, que han prosperado gracias a la contribución de inmigrantes”, expresó en dicho medio.

“Si los votantes sienten temor al ejercer su derecho, muchos optarán por no participar, lo que es precisamente lo que persiguen los funcionarios antidemocráticos. En lugar de rendir cuentas a la ciudadanía, estos extremistas intentan seleccionar a sus votantes”, acotó.

Con lo expuesto, quedó claro que existe un grupo de secretarios de estado que se opone firmemente a estas tácticas. La Constitución establece claramente que las autoridades estatales y locales tienen el derecho exclusivo de gestionar las elecciones. Cualquier intento del gobierno federal de alterar esta normativa es ilegal.

¿Cuándo son las próximas elecciones federales en EE. UU.?

Las elecciones federales en Estados Unidos se encuentran programadas para el martes 3 de noviembre del 2026, coincidiendo con el ciclo de medio mandato. En esta ocasión, se llevarán a cabo elecciones para el Congreso y diversas gobernaciones.

Posteriormente, las elecciones presidenciales se realizarán el 7 de noviembre del 2028, marcando un importante evento en el calendario electoral de ese país.