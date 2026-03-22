La mala noticia que recibió Erick Noriega en Gremio que terminó en un resultado negativo

Erick Noriega es considerado por los hinchas del Gremio como uno de sus mejores futbolistas debido a su destacado desempeño en el Brasileirao y en el Campeonato Gaúcho. Sin embargo, después de varias fechas, el jugador peruano recibió una mala noticia por parte del técnico Luis Castro, lo que resultó en una situación totalmente negativa.

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Erick Noriega y su mala noticia en Gremio que terminó en un resultado negativo

Luis Castro, técnico del Gremio de Porto Alegre, tomó la decisión de dejar en la banca de suplentes a Noriega para el enfrentamiento contra Vasco da Gama en la jornada 8 del Brasileirao. Esta desafortunada situación para el volante peruano culminó en la derrota de su equipo por 2-1 en el Estadio Sao Januario.

Con la ausencia de Erick Noriega, Gremio sufrió una derrota tras cuatro fechas consecutivas sin conocer la derrota. A pesar de ello, en esta ocasión el equipo 'Tricolor' tuvo que ceder puntos.

Erick Noriega no titular en la derrota de Gremio ante Vasco da Gama por el Brasileirao

El equipo liderado por el entrenador Castro se encuentra en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Brasileirao con 11 puntos, tras este resultado negativo. En la actualidad, se sitúa a 8 unidades del líder Palmeiras.

El próximo partido del Gremio junto a Erick Noriega será el 1 de abril de 2026, correspondiente a la fecha 9 del Brasileirao, cuando se enfrente al club dirigido por Abel Ferreira, Palmeiras, en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Noriega fue fichado en agosto de 2025 por el Gremio de Porto Alegre cuando el técnico era Mano Menezes. Desde su llegada hasta la temporada 2026, el volante peruano ha sido reconocido como pieza vital dentro de la escuadra por el buen juego que maneja a la hora de cumplir sus funciones como pivote.

Asimismo, el mediocampista de la selección peruana ha logrado salir campeón en el Campeonato Gaúcho 2026, y su valor en el mercado ha aumentado a 4 millones de euros, cuando anteriormente valía solo 1 millón.