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Japón perdió a su capitán a días del debut en el Mundial: Wataru Endo se retiró de su selección
La selección japonesa perdió a su capitán a días de enfrentar a Países Bajos en el AT&T Stadium por el debut del Mundial 2026.
Japón recibió una pésima noticia a días de su debut en el Mundial 2026 ante Países Bajos. Sucede que su capitán, Wataru Endo, no solo quedó oficialmente descartado de este torneo, sino que anunció su retiro de su selección a los 33 años.
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El mediocampista del Liverpool no pudo recuperarse del todo de una lesión que arrastra desde febrero, cuando fue operado del pie. Si bien fue incluido en la lista de convocados para el Mundial 2026 y participó durante 45 minutos en el amistoso ante Islandia a finales de mayo, lamentablemente la lesión se recrudeció y decidió dar un paso al costado.
A través de sus redes sociales, Endo publicó un sentido mensaje para anunciar esta noticia: "Como se anunció, me separaré del equipo para la Copa del Mundo. Desde que me lesioné hasta ahora, he hecho todo lo que he podido, así que no tengo ningún arrepentimiento".
"Por supuesto, siento frustración por no poder participar en esta Copa del Mundo, pero más que eso, me enorgullezco de haber crecido junto al equipo, liderándolo como capitán desde después de la Copa del Mundo de Qatar, hasta convertirnos en un grupo que puede hablar del "campeonato de la Copa del Mundo" como algo natural", añadió el futbolista del Liverpool.
Luego, señaló que se retirará de su selección: "El equipo actual es realmente un equipo maravilloso. Creo que superará cualquier adversidad y nos mostrará paisajes que nunca hemos visto antes. Con esta actividad, me retiro de la selección nacional. Así que, de ahora en adelante, apoyaré a la selección japonesa como un fan más. El momento en que la selección japonesa gane la Copa del Mundo llegará sin duda. Creámoslo y animémosla todos juntos".
Wataru Endo se retiró de la selección de Japón.
¿Cuándo juegan Japón vs. Países Bajos?
El partido entre Japón vs. Países Bajos se jugará este domingo 14 de junio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de DSports, DGO y Paramount+.
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