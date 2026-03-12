¡Millones! Erick Noriega alcanzó histórico valor y ahora es uno de los más caros de Gremio

Lo que está viviendo Erick Noriega en el fútbol brasileño ya no es solo una buena racha; es una consolidación meteórica. El defensor peruano, apodado el 'Samurái' por su origen en Nagoya y su paso por el fútbol japonés, ha visto cómo su carrera se dispara a niveles que pocos proyectaban hace apenas un año.

Tras levantar el trofeo del Campeonato Gaúcho 2026 con Gremio, el portal especializado Transfermarkt ha actualizado su ficha con una cifra que ha dejado a todos con la boca abierta.

Hace poco más de dos años, cuando Noriega militaba en la San Martín y luego en Comerciantes Unidos, su valor apenas superaba los 225.000 euros. Hoy, la realidad es completamente opuesta. Según la última revisión de marzo de 2026, Erick Noriega ha alcanzado un valor de mercado de 4 millones de euros.

Este incremento no es casualidad. Su llegada al 'Tricolor' de Porto Alegre desde Alianza Lima (por una cifra cercana a los 2 millones) fue el trampolín ideal. Con 24 años, Noriega se ha convertido en uno de los jugadores peruanos más valiosos de la actualidad.

El valor de Erick Noriega sigue aumentando año tras año.

¿Por qué Erick Noriega ahora vale 4 millones de euros?

Varios factores explican por qué el mercado está "loco" por el central peruano:

Polifuncionalidad : Puede jugar como defensa central, pivote o mediocentro, adaptándose al ritmo frenético del Brasileirão.

: Puede jugar como defensa central, pivote o mediocentro, adaptándose al ritmo frenético del Brasileirão. Hierro en el área : Su promedio de 80% de duelos aéreos ganados lo sitúa entre los mejores defensas de la Serie A de Brasil.

: Su promedio de 80% de duelos aéreos ganados lo sitúa entre los mejores defensas de la Serie A de Brasil. Pasaporte y futuro: Con doble nacionalidad y formación en Japón y Perú, es un perfil atractivo para mercados asiáticos y europeos.

La "mala noticia" para los hinchas de Gremio es que el valor de 4 millones podría quedarse corto muy pronto. Clubes de la Serie A de Italia (se rumorea fuertemente el Atalanta) y de la Ligue 1 de Francia ya han enviado ojeadores a Porto Alegre para seguir de cerca al defensor.

Con el reciente nombramiento de Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana, quien conoce perfectamente el medio brasileño, Noriega se perfila como el líder indiscutible de la zaga nacional de cara a los próximos amistosos.