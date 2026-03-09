Erick Noriega recibe dura calificación de la prensa brasileña a pesar del título: "Limitándose..."

Gremio le ganó la final a Internacional de Brasil y se llevó el Campeonato Gaúcho. El ex Alianza Lima, Erick Noriega, tuvo un destacado rendimiento en la llave ante Internacional y la prensa brasileña no deja de destacar su gran nivel. Fue precisamente en este importante partido donde se lució con una asistencia que terminó en gol.

La salida de Erick Noriega al fútbol extranjero empieza a dar resultados. El ‘Samurái’ dejó el equipo blanquiazul con el objetivo de triunfar a nivel internacional y tras conseguir su primer título con el Gremio, el peruano también estaría en la mira de otros grandes clubes de Europa.

Prensa de Brasil califica la actuación de Erick Noriega en Gremio

Son varios los futbolistas peruanos que han dado el salto al extranjero en los últimos años y Erick Noriega es actualmente uno de los más exitosos. A sus 24 años, el joven deportista no para de recibir elogios por parte de la prensa brasileña, además de los hinchas del Gremio que aseguran fue el mejor fichaje de la temporada.

“Se mostró efectivo al despejar jugadas frente al área, limitándose a tareas de marcaje”, señala Globo, quien le dio una puntuación de 7.6 al término del partido, una de las más altas entre todos los jugadores que participaron en la obtención del título del Campeonato Gaúcho.

Erick Noriega ganó su primer título con Gremio.

En el 2025, Erick Noriega dejó Alianza Lima y todas las lágrimas que dejó en su despedida en Matute, ahora se han convertido en sonrisas tras demostrar su buen rendimiento partido a partido con la camiseta del Gremio.

Gremio aseguró el fichaje de Noriega hasta finales del 2028, pero no se descarta una posible venta del jugador peruano que ya está siendo seguido por grandes equipos del extranjero.