Corte de luz por más de 8 horas este martes 10 de marzo: verifica AQUÍ si tu zona será afectada

Algunas zonas del Perú serán perjudicadas con un nuevo corte de luz programado para este martes 10 de marzo. Ante ello, la entidad encargada de la distribución del recurso, Hidrandina, exhortó a la población a tomar las precauciones correspondientes para evitar inconvenientes.

Como se conoce, el suministro de luz es necesario para todos en las actividades del día a día, por lo que se mantiene la preocupación de los ciudadanos frente al escenario que plantea la suspensión hasta por más de 8 horas, de acuerdo a la última información brindada por la empresa representante.

Hidrandina ha confirmado que La Libertad y Cajamarca serán los dos puntos afectados con la interrupción del servicio de electricidad. Revisa AQUÍ los horarios de corte y restablecimiento, los sectores específicos que se incluirán en la medida y muchos más detalles en relación al tema.

Este 10 de marzo se registrará un nuevo corte de agua / FOTO: Difusión

Corte de luz este 10 de marzo

La Libertad

La Esperanza - AA. HH La Verónica: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdra. 10; Av. Metropolitana Nº /Ca. M. Bastidas; Ca. Boyaca cdra. 1; Ca. Carabobo cdras 1, 2, 3; Ca. Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Micaela Bastidas cdras 1, 2, 3; Ca. Mochica cdra. 2; Ca. Pedro Murillo cdras 9, 10, 11; Ca. Pichincha cdras 1, 2; Ca. Túpac Amaru cdra. 10; Pj Túpac Amaru cdras 1, 2; Pj. Uno cdra. 1. - PP.JJ. La Esperanza: Av. José Gabriel de Condorcanqui cdras 10, 11; Ca. Condorcanqui cdra. 11; Ca. Micaela Bastidas cdra. 2; Ca. Pichincha cdra. 1. Horario : 09:00 a.m a 11:00 a.m.

Huanchaco - AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre: Mzas 61, K, R, W. - Sector Villa Judicial: Ca. Las Magnolias mza W; Ca. Las Orquídeas mza S, V´; Ca. Los Ficus mza R, V; Ca. Los Jazmines mza L; Mzas 5, I, J, K, L, M, M´, Q, R, S, S´, V, V´, W, X. Horario: 02:00 p.m a 05:30 p.m.

Cajamarca

Zonas afectadas: Jesús/Cajamarca - C.P Hualqui

Horario: 08:00 a.m. a 04:30 p.m

¿Qué hacer ante un corte de luz programado?

Principalmente se debe desconectar equipos sensibles para evitar daños por sobretensión, tener cargados la mayoría o todos tus dispositivos, y no abrir refrigeradores/congeladores para conservar la cadena de frío.

Asimismo, es importante preparar las linternas, mantener la calma y mantenerse en todo momento informado a través de los canales oficiales de la empresa eléctrica.

Canales de atención de Hidrandina

Los canales oficiales de Hidrandina son los siguientes: el teléfono 0801-71001 (Serviluz), el número de WhatsApp 948 327 474 (disponible 24 horas), o el correo electrónico atencionhdna@distriluz.com.pe. Asimismo, puedes acceder desde su oficina virtual o Video Gestión en la página web de la Plataforma del Estado Peruano.