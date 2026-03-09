¿Cuándo retornan las clases PRESENCIALES en Perú? MINEDU publica ACTUALIZACIONES sobre medidas por falta de gas

La emergencia a la que se enfrenta el Perú por lo ocurrido con la fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco, ha venido generando diversas consecuencias que afectan en la mayoría de rubros dentro del país, ya que ante la falta del suministro, los vehículos están dejando de movilizarse.

Uno de los sectores que está tomando medidas en medio del escenario ocasionado por esta crisis, es el Ministerio de Educación (MINEDU). Por el momento, se ha dado la recomendación de retornar a las clases virtuales para evitar que aumente la movilidad en la ciudad y contribuir al ahorro de combustibles.

Las clases no se interrumpirán, solo pasarán a ser virtuales desde el 9 de marzo / FOTO: MNEDU

Sin embargo, frente a esta situación, los padres de familia y apoderados se encuentran a la expectativa por conocer el plazo exacto que durará esta disposición del organismo del Estado, ya que podría presentarse una extensión del periodo o por otro lado, una suspensión de la normativa.

Bajo este contexto, el MINEDU decidió dar actualizaciones en torno a lo que pasará con las clases virtuales que han sido designadas para los niños, adolescentes y jóvenes que en muchos casos ya habían iniciado la temporada escolar 2026 el pasado lunes 2 de marzo. Conoce la ÚLTIMA INFORMACIÓN.

MINEDU sobre regreso a clases presenciales

De acuerdo a lo que indica la publicación más reciente del MINEDU, "las clases se desarrollarán en modalidad remota hasta el 14 de marzo de 2026, para asegurar la continuidad del servicio educativo". Tras este comunicado, se comprende que las clases virtuales solo estarán llevándose a cabo por una semana.

Las clases terminan la modalidad virtual este 14 de marzo / FOTO: MINEDU

Esto se debe a que, según lo señala la entidad, por ahora la prioridad es asegurar la continuidad del servicio educativo, preservando a la vez el correcto funcionamiento de los servicios básicos durante el periodo de contingencia.

¿Cuándo retornan las clases presenciales en Perú?

Las clases presenciales para los menores en colegios privados, deberían estar normalizándose a partir del día lunes 16 de marzo, esto solo en el caso de que no se genere alguna actualización por parte de las autoridades correspondientes. Por ello, es importante estar al tanto de cualquier información anunciada.

Clases presenciales podrán darse en casos específicos / FOTO: MINEDU

El MINEDU ha informado que durante este periodo de emergencia, habrá algunas excepciones en las que los escolares sí deberán acudir a clases presenciales, pero solo si es que no cuentan con conectividad o plataformas digitales.