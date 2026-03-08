Corte de luz este 9 de marzo hasta por 13 horas: verifica AQUÍ si tu zona se verá afectada

Este inicio de semana habrá un nuevo corte de luz en algunos distritos del Perú, de acuerdo a la información brindada por Hidrandina, la empresa a cargo de la distribución y comercialización de energía eléctrica en las regiones de Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca.

La entidad ha dado a conocer que este lunes 9 de marzo se registrará una suspensión de la electricidad en varias zonas, lo cual ha preocupado a más de uno de los ciudadanos y generó expectativa en relación a lo que se dice de los horarios, sectores y más.

Corte de luz será este 9 de marzo en zonas del Perú / FOTO: Freepik

Los datos confirman que esta interrupción durará hasta por 13 horas en determinadas partes incluidas dentro de la medida. Conoce AQUÍ si tu área se verá perjudicada con la falta del suministro y en qué horario se deberá tomar las precauciones del caso.

Corte de luz este 9 de marzo

Distrito de Samanco/Del Santa (10:00 a.m. a 11:00 p.m.)

Pueblo Samanco, conjunto habitacional Samanco, Bosque y Las Brisas Pueblo Samanco, AA.HH. Las Poncianas, AA. HH. La Capilla, Caserío El Dorado, Balneario Los Chimús.

En Yungay, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Distritos de Quillo y Cascapara.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en el Santa: Miramar Alto, Dos de Mayo, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Porvenir, Los Girasoles.

Cajamarca

En Tongo/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Tongod, Barrio San Juan. Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre.

En Catilluc/San Miguel, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Catilluc, C.P. Los Ángeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Ángeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate.

Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en San Miguel: Sector Santa Rosa. Caseríos: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario.

En Llapa/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en: Caseríos: Peña Blanca, El Convento, El Convento Alto y Bajo, La Calzada, Anexo Pampa Verde, Alto Perú, Anexo El Suro, El Suro Alto Y Bajo, Anexo Huacarume, Gordillos.

En Pulán/Santa Cruz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.: Minera La Zanja S.R.L

¿Qué hacer ante un corte de luz?