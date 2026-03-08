- Hoy:
Corte de luz este 9 de marzo hasta por 13 horas: verifica AQUÍ si tu zona se verá afectada
Este 9 de marzo se registrará un nuevo corte de luz para algunos de los distritos del país, por lo que AQUÍ conocerás si tu sector será perjudicado.
Este inicio de semana habrá un nuevo corte de luz en algunos distritos del Perú, de acuerdo a la información brindada por Hidrandina, la empresa a cargo de la distribución y comercialización de energía eléctrica en las regiones de Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca.
PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 9 de marzo: verifica distritos afectados y horarios
La entidad ha dado a conocer que este lunes 9 de marzo se registrará una suspensión de la electricidad en varias zonas, lo cual ha preocupado a más de uno de los ciudadanos y generó expectativa en relación a lo que se dice de los horarios, sectores y más.
Corte de luz será este 9 de marzo en zonas del Perú / FOTO: Freepik
Los datos confirman que esta interrupción durará hasta por 13 horas en determinadas partes incluidas dentro de la medida. Conoce AQUÍ si tu área se verá perjudicada con la falta del suministro y en qué horario se deberá tomar las precauciones del caso.
Corte de luz este 9 de marzo
Distrito de Samanco/Del Santa (10:00 a.m. a 11:00 p.m.)
- Pueblo Samanco, conjunto habitacional Samanco, Bosque y Las Brisas Pueblo Samanco, AA.HH. Las Poncianas, AA. HH. La Capilla, Caserío El Dorado, Balneario Los Chimús.
- En Yungay, desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.: Distritos de Quillo y Cascapara.
- Desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en el Santa: Miramar Alto, Dos de Mayo, Santo Domingo, La Victoria, Miraflores Bajo, El Porvenir, Los Girasoles.
Cajamarca
- En Tongo/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Tongod, Barrio San Juan. Quitahuasi, La Lucma, Quellahorco, La Coronilla, Chucllapampa, Lirio Andino, La Palma Sector I, Sector Alto Mirador, Anexo El Capulí, Sector Pueblo Libre, El Triunfo, La Laguna, Anexo El Pozo, El Alumbre.
- En Catilluc/San Miguel, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.: C.P.M. Catilluc, C.P. Los Ángeles, C.P. Quilcate. La Selva, Llamapampa, La Unión, El Milagro, Nuevo Progreso, Sector Zognad Bajo, El Bado, Baños Quilcate, Sector El Llanten, Alto Perú, Anexo Nuevo Edén, Sector Pueblo Nuevo, Huamali - Los Ángeles, Rupahuasi, San Mateo de Quilcate.
- Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en San Miguel: Sector Santa Rosa. Caseríos: Santa Rosa, Nuevo Porvenir, El Agrario.
- En Llapa/San Miguel desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en: Caseríos: Peña Blanca, El Convento, El Convento Alto y Bajo, La Calzada, Anexo Pampa Verde, Alto Perú, Anexo El Suro, El Suro Alto Y Bajo, Anexo Huacarume, Gordillos.
- En Pulán/Santa Cruz desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.: Minera La Zanja S.R.L
¿Qué hacer ante un corte de luz?
- Carga tus dispositivos antes del corte: Carga celular, laptop, power bank y cualquier dispositivo importante.
- Guarda agua y comida básica: Ten agua potable y alimentos que no necesiten refrigeración o cocción.
- Prepara iluminación alternativa: Ten a mano linternas, velas o lámparas recargables (y revisa que tengan batería).
- Desconecta aparatos eléctricos sensibles: Desenchufa televisores, computadoras y electrodomésticos para evitar daños cuando regrese la electricidad.
- Aprovecha para hacer actividades sin electricidad: Leer, escribir, dibujar, ordenar cosas o jugar juegos de mesa.
- Mantén cerrado el refrigerador: Así conservará el frío por más tiempo y los alimentos durarán más.
- Planifica tus tareas del día: Adelanta lo que necesite electricidad antes del corte (lavar ropa, cocinar, cargar equipos).
- Infórmate del horario del corte: Revisa el anuncio de tu empresa eléctrica para saber cuándo empieza y cuándo termina.
