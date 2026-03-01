Municipalidad de Lima anuncia buena noticia para conductores en la Panamericana Sur

En esta temporada de verano, muchos aprovechan en visitar las playas del sur para disfrutar del sol y las olas, y aunque suele ser una actividad bastante relajante, el estrés que genera el regreso a Lima, suele convertirse en una completa pesadilla por el tráfico que se presenta.

A modo de solución de esta problemática y para lograr descongestionar la carretera, la Municipalidad de Lima se encarga de abrir un carril adicional en la Panamericana Sur todos los días domingos, en el cual se pueden movilizar más autos sin problemas, mejorando así el flujo.

De esta manera, se habilitan 5 carriles hacia el norte y solo 1 hacia el sur, usualmente entre las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. desde el puente Santa María hasta Atocongo. Sin embargo, esta situación ha recibido una mejora que aplicará este 1 de marzo y el 5 de abril.

Cambio de sentido vehicular en Panamericana Sur es todos los domingos de verano / FOTO: Municipalidad de Lima

Horario de cambio de sentido vehicular se amplía

La medida de cambio de sentido para los automóviles, ahora aplicará desde las 16:00 horas hasta las 00:00 horas del lunes 02 de marzo, en el mismo tramo, es decir desde la playa Santa María del Mar y el puente Atocongo.

Esta extensión también se efectuará el siguiente domingo 5 de abril por el feriado largo de Semana Santa 2026, el cual iniciará desde el jueves 2 de abril.

La decisión de la comuna ejecutada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), logrará que el tránsito en el sentido sur-norte tenga una reducción del tiempo de viaje de 1 hora con 30 minutos a solo 45 minutos.