Este es el PRIMER FERIADO largo que tendrán los estudiantes del Perú tras el inicio del año escolar 2026
El MINEDU ha confirmado que las clases escolares inician en marzo, pero es necesario tener en cuenta que hay un primer descanso largo fijado en el calendario.
El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que este lunes 16 de marzo inician las clases para los colegios públicos del Perú, por lo que los alumnos ya se encuentran preparados para el regreso a las aulas. Frente a ello, también es importante considerar lo que indica el calendario sobre las fechas libres.
Aunque las vacaciones ya están por terminar, lo cierto es que en solo un mes más los escolares tendrán un nuevo periodo de descanso largo que les permitirá tomar un respiro tras días de haber comenzado el año escolar 2026.
Se trata de la temporada de Semana Santa, la cual está programada para iniciar desde el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finaliza el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. No obstante, los días centrales aplicados como feriados serán el jueves 2 y viernes 3 de abril.
El calendario oficial escolar tiene feriados en abril / FOTO: Freepik
Estas dos fechas forman así un feriado mucho más extenso, ya que se unen al sábado y domingo, los cuales son días de descanso naturales en el calendario.
Calendario escolar del MINEDU 2026
- Primer bloque de gestión: 2 al 13 de marzo de 2026
- Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)
- Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026
- Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)
- Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026
- Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)
- Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026
- Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)
- Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026
Feriados nacionales 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Calendario cívico escolar 2026
- Marzo: 08 Día de la Mujer, 22 Día del Agua, 24 Lucha contra la Tuberculosis.
- Abril: 01 Día de la Educación, 07 Día de la Salud, 23 Día del Libro.
- Mayo: 01 Día del Trabajo, 02 Combate del 2 de Mayo, 3era semana de la Educación Vial.
- Junio: 03 Fallecimiento de Julio C. Tello, 07 Día de la Bandera.
- Julio: 06 Día del Maestro, 07 Descubrimiento de Machu Picchu, 28/29 Fiestas Patrias.
- Agosto: 06 Batalla de Junín, 30 Santa Rosa de Lima.
- Septiembre: 1era semana: Semana de la Educación Vial.
- Octubre: 05 Acción heroica de Daniel A. Carrión, 08 Combate de Angamos.
- Noviembre: 04 Rebelión de Túpac Amaru II, 27 Batalla de Tarapacá.
- Diciembre: 09 Batalla de Ayacucho, 10 Derechos Humanos
