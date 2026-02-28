Este es el PRIMER FERIADO largo que tendrán los estudiantes del Perú tras el inicio del año escolar 2026

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado que este lunes 16 de marzo inician las clases para los colegios públicos del Perú, por lo que los alumnos ya se encuentran preparados para el regreso a las aulas. Frente a ello, también es importante considerar lo que indica el calendario sobre las fechas libres.

Aunque las vacaciones ya están por terminar, lo cierto es que en solo un mes más los escolares tendrán un nuevo periodo de descanso largo que les permitirá tomar un respiro tras días de haber comenzado el año escolar 2026.

Se trata de la temporada de Semana Santa, la cual está programada para iniciar desde el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y finaliza el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. No obstante, los días centrales aplicados como feriados serán el jueves 2 y viernes 3 de abril.

El calendario oficial escolar tiene feriados en abril / FOTO: Freepik

Estas dos fechas forman así un feriado mucho más extenso, ya que se unen al sábado y domingo, los cuales son días de descanso naturales en el calendario.

Calendario escolar del MINEDU 2026

Primer bloque de gestión: 2 al 13 de marzo de 2026

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo de 2026 (9 semanas)

Segundo bloque de gestión: 18 al 22 de mayo de 2026

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio de 2026 (9 semanas)

Tercer bloque de gestión: 27 de julio al 7 de agosto de 2026

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre de 2026 (9 semanas)

Cuarto bloque de gestión: 12 al 16 de octubre de 2026

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre de 2026 (9 semanas)

Quinto bloque de gestión (cierre administrativo): 21 al 31 de diciembre de 2026

Feriados nacionales 2026

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Calendario cívico escolar 2026