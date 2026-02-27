Inicio de clases en colegios particulares: consulta qué dice MINEDU sobre el cronograma de estas instituciones

El Ministerio de Educación (MINEDU) ya publicó el calendario oficial de todos los bloques que se desarrollarán durante el año escolar 2026, por lo que los padres de familia están al tanto de la información a solo dos semanas de que inicie este nuevo ciclo para los niños, adolescentes y jóvenes.

No obstante, es necesario tener en cuenta que estas fechas ya establecidas solo rigen para las instituciones públicas del Perú, más no para las privadas. ¿Qué sucede con este tipo de centros estudiantiles que no pertenecen al Estado y qué se sabe sobre su cronograma oficial a días de comenzar el mes de marzo?

Como se sabe, marzo es la temporada oficial en la que todos los menores entran a sus respectivas escuelas, pero para una mejor organización, se debe considerar la ÚLTIMA INFORMACIÓN que ha brindado el MINEDU para todos los colegiales.

¿Cuándo inician las clases para colegios privados?

Según lo estipulado, las clases en los centros educativos públicos comienzan el 16 de marzo y culminan el 18 de diciembre. No obstante, en el caso de los que son particulares, la situación varía.

Escolares regresan a clases en marzo de 2026/ FOTO: MINEDU

De esta manera, se señala que cada director tiene el poder de decidir cuándo será el inicio del año lectivo, según lo que requieran sus necesidades y también las actividades que vayan a generarse a lo largo de los meses restantes.

El regreso a clases en estos casos, se visualiza para llevarse a cabo durante la primera semana de marzo, es decir del lunes 2 al viernes 6, en su mayoría. Sin embargo, todo dependerá de lo ordenado por las autoridades respectivas.

Calendario escolar MINEDU 2026

Esta calendarización se encuentra compuesta de 36 semanas de clases efectivas y 8 semanas de gestión, las cuales encierran periodos de vacaciones escolares intermedias, distribuidas en cuatro bloques que conocerás en las siguientes líneas.