Melgar vs Los Chankas EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido por Liga 1

Melgar vs Los Chankas se enfrentan este viernes 27 de febrero por la fecha 5 del Torneo Apertura. El 'Dominó' quiere seguir en las disputa por el liderato de la Liga 1, mientras que el cuadro andahuaylino espera seguir con su gran momento. Este partido se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA desde las 5:45 p.m. (hora peruana). La transmisión EN VIVO va por la señal de L1 MAX; además, Líbero.pe te trae los goles y el resumen final.

¿A qué hora juega Melgar vs Chankas?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países con el fin de que no te pierdas el inicio del duelo entre Melgar vs Chankas por la fecha 5 de la Liga 1 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:45 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:45 p. m.

México y Centroamérica: 4:45 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:45 p. m.

España: 12:45 a. m. (del viernes)

¿Dónde ver Melgar vs Chankas EN VIVO?

El partido entre Melgar vs Chankas contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, si deseas ver el partido ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones. Cabe señalar que deberás tener un cuenta premium pagada para usar estos servicios.

Previa del partido Melgar vs Los Chankas por Liga 1

Melgar llega a este compromiso luego de sufrir una remontado ante FC Cajamarca y terminar cayendo por 3-1 en la última jornada. Pese a la derrota, el 'Dominó' ha demostrado ser un equipo sólido y candidato a pelear el título nacional, siendo actualmente el tercer mejor ubicado del Torneo Apertura.

Melgar cayó ante FC Cajamarca en su último partido, pero sigue arriba en la tabla.

El equipo ha encontrado un gran rumbo bajo la dirección del DT Juan Reynoso, además de que en sus filas cuenta con la experiencia de Bernardo Cuesta, quien se ha convertido en una leyenda del club y del fútbol peruano. Además, tendrán el desequilibrio de Bordacahar en el mediocampo y el apoyo de Johnny Vidales en ofensiva.

Por su parte, Los Chankas son uno de los pocos equipos que marcha invicto en este inicio de la temporada, sumando dos victorias y dos empates. En la última fecha logró un valioso triunfo por 3-2 ante Sport Huancayo.

Los Chankas siguen invictos en el Torneo Apertura y buscan dar el golpe en Arequipa.

Los dirigidos por Walter Paolella se encuentran peleando los primeros lugares y cuentan en sus filas a destacados jugadores como Franco Torres, su máximo goleador, y el panameño Abdiel Ayarza, siempre peligroso con su desequilibrio.

¿Qué canal transmite partido Melgar vs Chankas?

Si quieres ver el partido entre Melgar vs Chankas por el Torneo Apertura 2026 tendrás que sintonizar las siguientes frecuencias para ver el canal de L1 MAX de acuerdo con el operador de TV de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Melgar vs Chankas: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Melgar es considerado como el amplio favorito para poder quedarse con los tres puntos ante Los Chankas por la quinta jornada y festejar en casa. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Melgar Empate Chankas Te Apuesto 1.37 4.59 7.06 Betsson 1.40 4.30 7.90 Betano 1.44 4.90 7.90 1xBet 1.38 4.50 7.90 DoradoBet 1.46 4.75 7.50

Melgar vs Chankas: posibles alineaciones

Posibles alineación de Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Jesús Alcantar, Alec Denemoustier, Matías Zegarra; Lautaro Guzmán, Walter Tandazo, Javier Salas, Cristian Bordacahar; Johnny Vidales y Bernardo Cuesta.

Posible alineación de Chankas: Hairo Camacho, Aytron Quintana, Michael Kaufman, David Gonzáles, Carlos Pimienta, Oshiro Takeuchi; Adrián Quiroz, Jorge Palomino, Abdiel Ayarza; Franco Torres y Janio Pósito.

Entradas Melgar vs Chankas: ¿cuánto están y dónde comprar?

Estos son los precios para que puedas adquirir los boletos y asistir al partido entre Melgar vs Chankas por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Cabe señalar que están disponible mediante la web de Teleticket.

Sur: S/.15

Sur niño: S/.10

Sur Conadis: S/.11

Oriente: S/.30

Oriente niño: S/.18

Oriente Conadis: S/.21

Occidente: S/.63

Occidente niño: S/.36

Occidente Conadis: S/.42

Butaca central: S/.110

Butaca lateral: S/.110

Palco Dominó: S/.165

¿Dónde juegan Melgar vs Chankas por la Liga 1 2026?

El cotejo entre Melgar vs Los Chankas por la fecha 5 del Torneo Apertura está programado para disputarse en el Estadio Monumental de la UNSA de la ciudad de Arequipa. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 40 370 espectadores.