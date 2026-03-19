¡Alerta en Perú! Minsa confirma 3 muertos y 841 contagios por leptospirosis que transmiten los roedores

El Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado una preocupante alerta en el Perú al confirmar tres muertes y más de 841 contagios confirmados por leptospirosis, enfermedad que es transmitida por los roedores, afectando a varias regiones a lo largo del territorio peruano.

Cómo ha evolucionado la leptospirosis en Perú en 2026

Las personas fallecidas por el accionar de la bacteria Leptospira fueron reportadas en Piura, Tumbes y San Martín. Pero, no solo eso, pues del 1 al 7 de marzo del presente año, es decir, la semana epidemiológica 9 de 2026, se han confirmado 841 contagios. De este total, unas 505 (60%) son probables, mientras los 336 (40%) restantes son confirmados.

Es importante saber que estos casos han sido detectados en estas regiones del país: Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali.

El Minsa, por medio de las distintas direcciones en coordinación con gerencias regionales de Salud (Diresa y Geresa, respectivamente), está implementando acciones para fortalecer las capacidades de los médicos encargados, pero también con diagnóstico, análisis de cada caso, comunicación estratégica y promoción de la prevención.

Acciones del Minsa para contener brote de leptospirosis en Perú

Asimismo, se está realizando la vigilancia epidemiológica, diagnóstico, manejo clínico de esta afección, acompañado de acciones comunitarias en los lugares más golpeados por la epidemia para promover prácticas saludables por medio de sesiones educativas y consejerías.

Al respecto, el médico John Cruzado fue claro al decir que esta enfermedad se previene casi exclusivamente con la mejora del alcantarillado y servicios sanitarios: “Siempre habrá reportes de muertes en las ciudades principales de la selva. Vamos a tener repeticiones de esta enfermedad cíclica si no moderniza el sistema”.

Qué causa la leptospirosis

Cruzado acota que la leptospirosis lleva presente en el Perú por décadas, principalmente en verano, con las lluvias intensas, coincidiendo con el colapso de los sistemas de saneamiento, la cual se transmite de animales a humanos (zoonótica).

A La República, Cruzado expresó: “Se adquiere cuando el sujeto se pone en contacto con las aguas, suelos o alimentos contaminados, especialmente de animales como los roedores (…) (en los lugares con el agua se acumula). la bacteria se mantiene durante meses, en la tierra y el lodo contaminado. Las personas que están en la zona caminan y pueden infectarse por una herida o raspadura en la piel”.

Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la leptospirosis

Una primera fase puede confundirse con una gripe normal, por lo que puede aparecer fiebre altísima, escalofríos, dolor de pantorrillas, náuseas o estar expuesto a zonas con saneamiento deficiente: “A diferencia del dengue, cuando la leptospirosis avanza en su forma grave produce daño hepático o hemorragias masivas”, no sin añadir que en estadios avanzados de este mal, los síntomas recurrentes son la ictericia coloreando de amarillo la piel.