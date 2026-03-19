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Qué es la Hoja de Vida: para qué sirve, cuánto cuesta y cómo solicitarla en el Reniec en 2026

Este es un documento de mucha utilidad en casos muy específicos cuando una persona en Perú, de diversa edad, no cuenta con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Joel Dávila
Descubre la importancia que tiene el documento C4 en el Perú.
Descubre la importancia que tiene el documento C4 en el Perú. | Composición Líbero/Joel Dávila
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Si vives en Perú y por diversos motivos no cuentas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en tu poder, entonces debes tramitar una Hoja de Vida, un documento entregado por el Reniec que te ayudará realizar diversas gestiones de forma momento. Tramitarlo sencillo, pero de suma importancia.

Distritos de Lima sufrirán CORTE DE AGUA este jueves 19 de marzo: Sedapal confirma las ZONAS afectadas.

PUEDES VER: Corte de agua CONFIRMADO para este jueves 19 de marzo: estos distritos de LIMA serán los afectados

La Hoja de Vida, conocida oficialmente como Certificado de Inscripción (C4) contiene la información básica que aparece en tu DNI, el cual tiene un carácter meramente informativo y no reemplaza al documento de identidad.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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