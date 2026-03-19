Qué es la Hoja de Vida: para qué sirve, cuánto cuesta y cómo solicitarla en el Reniec en 2026

Si vives en Perú y por diversos motivos no cuentas con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en tu poder, entonces debes tramitar una Hoja de Vida, un documento entregado por el Reniec que te ayudará realizar diversas gestiones de forma momento. Tramitarlo sencillo, pero de suma importancia.

La Hoja de Vida, conocida oficialmente como Certificado de Inscripción (C4) contiene la información básica que aparece en tu DNI, el cual tiene un carácter meramente informativo y no reemplaza al documento de identidad.