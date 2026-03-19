¿Cuál es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Esto es lo que debes saber

Queda menos de un mes para la realización de las Elecciones Presidenciales en el Perú, en las que los ciudadanos elegirán a sus autoridades para los próximos cinco años, incluyendo presidente, diputados, senadores y parlamentarios andinos. Sin embargo, aunque el voto es obligatorio, cada año crece el número de personas que optan por no acudir a las urnas, asumiendo las sanciones económicas del Estado en lugar de cumplir con su deber cívico.

Ante esto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha establecido multas económicas de diversos montos, las mismas que van a variar acorde al distrito donde residas, dependiendo si este es calificado como pobre extremo, pobre o no podre.

Por ello, estos son los montos por no ir a votar en las Elecciones Presidenciales 2026, ten en cuenta que esta categorización toma la información oficial del INEI, a la vez del domicilio dado por el elector en su Documento Nacional de Identidad (DNI):

Distritos pobres extremos: la multa será de 0.5% de una UIT, es decir, S/27,50.

Distritos pobres: la multa será del 1% de una UIT, es decir, S/55.

Distritos no pobres: la multa será del 2% de una UIT, es decir, S/110.

En los comicios de 2026, después de 26 años, los peruanos votarán por representantes para dos cámaras en el Congreso.

Cuál es la multa si soy miembro de mesa y no asisto

Las multas para los miembros de mesa que no asistan a la Elecciones Generales 2026 son mayores que para los electores comunes, ya que el monto que tendrán que pagar es equivalente al 5% de una UIT, lo que representa un monto en soles de S/275.

Pero, eso no es todo, porque ni no cumples con tu deber de miembro de mesa y, además, no emites tu voto, ambas multas se suman por lo que, dependiendo del distrito donde vivas, la penalidad a pagar alcanzaría los S/385.

Cómo y dónde pago la multa electoral por no votar

Lo primero que va a pasar es que te llegará una notificación de la multa. Luego de esta comunicación, tendrás quince días hábiles para realizar el respectivo pago de la multa electoral (si no estás conforme con la sanción, puedes apelar). Para ello, existen canales autorizados.

En el Jurado Nacional Electoral (JNE) : de forma presencial en la Sede Central JNE en Avenida Nicolás de Piérola 1050, Cercado de Lima. También en virtual ingresando aquí.

: de forma presencial en la Sede Central JNE en Avenida Nicolás de Piérola 1050, Cercado de Lima. También en virtual ingresando aquí. En el Banco de la Nación (BN): de forma presencial en cualquier local de la red de agencias del BN. Si optas por hacerlo online, debes realizar el pago mediante Págalo.pe.

Qué pasa si no voy a votar y tampoco pago la multa

Si no cumples con ninguna de estas dos obligaciones, la ley comprende la siguiente figura: tu nombre quedará registrado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de su padrón de omisos, que no es otra que un registro de aquellos peruanos que no cumplieron con el deber de emitir el voto.

Si piensas que esto queda ahí, estás equivocado, porque sí tiene ciertas complicaciones en la vida pública ya que, por ejemplo, ciertas gestiones serán más engorrosas de lo habitual, pues no podrás completar trámites con una multa pendiente en instituciones del Estado, como procesos administrativos, gestiones diversas o solicitar documentos oficiales.

Puedo justificar mi ausencia a votar en las Elecciones 2026

Lo cierto es que sí, dado que existen algunas causas que facultan al votante a no participar en los comicios electorales peruanos. Entre estas excepciones destacan los problemas de salud, ser víctima de desastres naturales, viajes ya programados al extranjero, así como cualquier otra circunstancia que imposibilite votar.

Sin embargo, el ciudadano debe realizar los trámites respectivos dentro de los plazos establecidos.