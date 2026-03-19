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Temblor hoy en Perú, jueves 19 de marzo: último sismo registrado por IGP y dónde fue el epicentro
El Perú, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, reporta sismos diarios. Este 19 de marzo de 2026, sigue en vivo el informe oficial de movimientos telúricos.
El Perú registra movimientos telúricos a diario debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este jueves 19 de marzo de 2026, sigue en vivo el reporte oficial de sismos en el país con información actualizada sobre magnitud, epicentro y profundidad.
PUEDES VER: Sismos en Perú del miércoles 18 de marzo: estos fueron los temblores registrados por IGP
Temblor en Perú hoy, jueves 19 de marzo
Sismo en Lima se sintió hoy
REPORTE SÍSMICO— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 19, 2026
IGP/CENSIS/RS 2026-0150
Fecha y Hora Local: 19/03/2026 03:27:47
Magnitud: 3.5
Profundidad: 46km
Latitud: -12.65
Longitud: -76.85
Intensidad: III Chilca
Referencia: 19 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/S81m3DcfH4
Bienvenidos a la cobertura de sismos en vivo para hoy
Revisa aquí los últimos sismos generados en Perú.
A través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la población puede conocer en tiempo real dónde ocurrió el temblor más reciente. Esta nota se actualizará minuto a minuto con los datos oficiales.
Mantente informado aquí sobre los temblores en Lima y regiones del Perú este jueves 19 de marzo, y revisa el último sismo reportado.
¿Por qué tiembla tanto en Perú?
El territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica por la interacción de placas tectónicas, lo que genera constantes movimientos de diversa magnitud.
¿Qué hacer durante un sismo?
- Evita correr o gritar para no provocar accidentes.
- Protégete bajo una mesa resistente o escritorio.
- Aléjate de ventanas y vidrios porque pueden romperse y causar heridas.
- No uses ascensores, podrían detenerse si se corta la electricidad.
- Protege tu cabeza y cuello
- Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes
- Si estás conduciendo, detente con cuidado
- No corras hacia las escaleras durante el movimiento
- Mantente dentro si ya estás dentro, pues salir corriendo durante el movimiento puede ser peligroso.
- Después del sismo, evacúa con calma
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