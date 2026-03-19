Temblor hoy en Perú, jueves 19 de marzo: último sismo registrado por IGP y dónde fue el epicentro

El Perú registra movimientos telúricos a diario debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este jueves 19 de marzo de 2026, sigue en vivo el reporte oficial de sismos en el país con información actualizada sobre magnitud, epicentro y profundidad.

Temblor en Perú hoy, jueves 19 de marzo 10:11 Sismo en Lima se sintió hoy REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0150

Fecha y Hora Local: 19/03/2026 03:27:47

Magnitud: 3.5

Profundidad: 46km

Latitud: -12.65

Longitud: -76.85

Intensidad: III Chilca

Referencia: 19 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/S81m3DcfH4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 19, 2026 10:11 Bienvenidos a la cobertura de sismos en vivo para hoy Revisa aquí los últimos sismos generados en Perú.

A través del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la población puede conocer en tiempo real dónde ocurrió el temblor más reciente. Esta nota se actualizará minuto a minuto con los datos oficiales.

Mantente informado aquí sobre los temblores en Lima y regiones del Perú este jueves 19 de marzo, y revisa el último sismo reportado.

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

El territorio peruano se encuentra en una zona altamente sísmica por la interacción de placas tectónicas, lo que genera constantes movimientos de diversa magnitud.

¿Qué hacer durante un sismo?