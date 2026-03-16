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Temblor HOY en Perú, lunes 16 de marzo: revisa magnitud y epicentro del ÚLTIMO sismo registrado por IGP

Este 16 de marzo podrían presentarse nuevos movimientos telúricos en el país, por lo cual es clave conocer los detalles confirmados según IGP.

Daniela Alvarado
Temblor en Perú: consulta magnitud y epicentro de los últimos sismos
Temblor en Perú: consulta magnitud y epicentro de los últimos sismos | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza al instante su información de acuerdo a los movimientos telúricos que se presenten en el territorio, y AQUÍ podrás enterarte de cerca todos los datos sobre magnitud, epicentro y demás en relación a los sismos ocurridos HOY, 16 de marzo.

Revisa en tiempo real los sismos de Perú hoy.

PUEDES VER: Temblor HOY en Perú, domingo 15 de marzo: último sismo registrado y epicentro, según IGP

Temblor HOY en Perú, lunes 16 de marzo: revisa magnitud y epicentro del ÚLTIMO sismo, según IGP

09:38
16/3/2026

Bienvenidos

Desde esta nota de Líbero podrás conocer a detalle toda la información sobre los últimos movimientos telúricos que se registren en el país, de acuerdo a lo comunicado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Qué es el IGP?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) es un organismo gestionado con la finalidad de estudiar todos los fenómenos relacionados con la estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra.

¿Qué llevar en la mochila de emergencia?

  • Agua al menos para 1-2 días por persona (botellas pequeñas o bolsas selladas)
  • Enlatados, barras energéticas, galletas o alimentos que no requieran cocinar.
  • Linterna con pilas o linterna recargable, ya que los cortes de luz son comunes después de un sismo.
  • Botiquín de primeros auxilios que incluya vendas, gasas, alcohol, analgésicos y medicamentos personales.
  • Radio portátil para escuchar información oficial si se cae la red o internet.
  • Documentos importantes y dinero en efectivo

¿Qué hacer durante un temblor?

  • Evita correr o gritar para no provocar accidentes.
  • Protégete bajo una mesa resistente o escritorio.
  • Aléjate de ventanas y vidrios porque pueden romperse y causar heridas.
  • No uses ascensores, podrían detenerse si se corta la electricidad.
  • Protege tu cabeza y cuello
  • Si estás en la calle, aléjate de edificios y postes
  • Si estás conduciendo, detente con cuidado
  • No corras hacia las escaleras durante el movimiento
  • Mantente dentro si ya estás dentro, pues salir corriendo durante el movimiento puede ser peligroso.
  • Después del sismo, evacúa con calma

Distritos de Lima más seguros ante un terremoto

  • Breña
  • Centro de Lima
  • Jesús María
  • Lince
  • Magdalena
  • Miraflores
  • Pueblo Libre
  • San Isidro
  • San Miguel
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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