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Temblor HOY, viernes 13 de marzo en Perú, según IGP: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo
Revisa dónde se registró el último sismo a nivel nacional y cuál fue la magnitud del temblor en Perú de HOY, viernes 13 de marzo, según el IGP.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte actualizado de los sismos registrados de HOY, viernes 13 de marzo en distintas regiones del país. En esta nota de Líbero podrá acceder a la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada movimiento telúrico detectado en el territorio peruano.
PUEDES VER: Temblor del jueves 12 de marzo en Perú: IGP informa el epicentro y magnitud del último sismo
Temblor de HOY, viernes 13 de marzo en Perú: reporte EN VIVO según IGP
Temblor de HOY, viernes 13 de marzo en Ucayali
- Fecha y Hora Local: 13/03/2026 09:22:30
- Magnitud: 4.1
- Profundidad: 120km
- Latitud: -8.68
- Longitud: -74.79
- Referencia: 44 km al SO de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez, siguiendo las recomendaciones de las autoridades como el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil. Estas son algunas acciones clave para protegerte:
- Mantén la calma y ubícate en una zona segura.
- No uses ascensores ni escaleras durante el movimiento.
- Si estás en la calle, aléjate de edificaciones.
- Si estás conduciendo, detén el vehículo.
- Después del sismo, evacúa con calma.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia es un kit preparado para afrontar situaciones como sismos u otros desastres naturales. Según recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, debe contener artículos básicos que permitan a una familia sobrevivir al menos 24 a 72 horas mientras llega ayuda.
Entre los elementos más importantes se encuentran agua potable, alimentos no perecibles (enlatados, galletas o barras energéticas), una linterna con pilas de repuesto, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel antibacterial, manta o abrigo, silbato, dinero en efectivo y copias de documentos importantes. También se recomienda incluir un cargador portátil para celular, utensilios básicos y artículos de higiene personal.
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