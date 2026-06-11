¿Confirma su llegada a la 'U'? Gianluca Lapadula impacta con mensaje en medio del mercado de pases

Universitario de Deportes negocia con Gianluca Lapadula con el fin de convertirlo en su fichaje para el Torneo Clausura y potenciar su delantera. En medio de ello, el delantero de la selección peruana decidió pronunciarse con un sorpresivo mensaje en sus redes sociales.

PUEDES VER: Universitario quiere remecer el mercado con cinco fichajes para pelear el título del Clausura

Gianluca Lapadula impacta con mensaje en medio de su posible llegada a Universitario

Gianluca Lapadula es uno de los nombres que ha despertado ilusión en los hinchas de Universitario, considerando que se trata de un delantero de gran jerarquía y, aunque no llega en su mejor momento tras perder la categoría con el Spezia de Italia, su nombre pesa por sí solo.

En medio de ello, el delantero nacional decidió pronunciarse mediante su cuenta de Instagram por los rumores que lo vinculan como fichaje de la escuadra de Ate. Aunque su mensaje parecía estar más dirigido a su descenso en la Serie B, dejó una sensación de superación al señalar que se trata de una “oportunidad para crecer”.

Gianluca Lapadula dejó sorpresivo mensaje en sus redes sociales

“Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura: transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida”, fue el mensaje que compartió el ‘Bambino’.

¿Qué falta para que Gianluca Lapadula llegue a Universitario?

De acuerdo a lo señalado por el periodista Gustavo Peralta, la ‘U’ ya llegó a un acuerdo con Lapadula para cerrar su fichaje. Sin embargo, el único impedimento es que el delantero aún finaliza contrato con el Spezia hasta finales de junio. Por ello, esperan que pueda concretar su liberación y unirse a los trabajos de los cremas.

Cabe señalar que Héctor Cúper desea tenerlo a más tardar la próxima semana para iniciar con la mini-pretemporada del club de cara al Torneo Clausura.