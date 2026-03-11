- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Carabobo
- Real Madrid vs Manchester City
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Temblor en Perú HOY, miércoles 11 de marzo: IGP reporta el último sismo registrado y su epicentro
Revisa el informe oficial del sismo en Perú del 11 de marzo de 2026, con detalles de magnitud, epicentro y medidas de seguridad del IGP.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) nos informó sobre el último temblor que se sintió en el país y compartió detalles como su magnitud, el epicentro y consejos para mantenernos seguros. Es importante estar atentos a la actividad sísmica en Perú y saber cómo protegernos ante estos movimientos de la tierra.
PUEDES VER: Temblor del martes 10 de marzo en Perú, según IGP: epicentro del último sismo y magnitud
Temblor en Perú HOY, miércoles 11 de marzo según IGP
Bienvenidos
El IGP comparte el reporte actualizado de los sismos registrados HOY, miércoles 11 de marzo en distintas zonas del país, información que permite a la población mantenerse alerta ante la actividad sísmica que caracteriza al territorio peruano. AQUÍ podrás conocer cuál fue el último temblor, epicentro y magnitud.
¿Qué hacer durante un sismo en Perú?
Durante un temblor, lo más importante es mantener la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas, tanto dentro como fuera del hogar. Presta especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Evita acercarte a ventanas, puertas, espejos, vidrios, paredes externas, cables eléctricos y postes en la vía pública. Las autoridades del Indeci insisten en la importancia de la planificación y la prevención para minimizar los riesgos.
¿Cómo preparar una mochila de emergencia ante un sismo?
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con todos los elementos necesarios para los primeros días después de un temblor:
- Artículos de higiene: toallas, cepillo y pasta dental, jabón.
- Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, medicinas esenciales.
- Dinero en efectivo: preferentemente monedas.
- Ropa y abrigo: manta polar, calzado cómodo.
- Alimentos no perecibles: agua, barras de cereal, comida enlatada y chocolates.
- Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato, copias de llaves y documentos importantes.
- Otros implementos: guantes, cuerda, cuchilla multipropósito, cinta adhesiva, plástico para cubrir piso o techo, tapete y mascarillas.
- Artículos específicos: para mujeres, bebés, niños y adultos mayores según necesidades familiares.
Accede a informes actualizados y detallados sobre la actividad sísmica en Perú.
¿Cuáles son los números de emergencia en caso de temblor en Perú?
Es vital tener a mano los contactos de emergencia para una reacción rápida:
- Policía Nacional del Perú: 105
- Cuerpo General de Bomberos: 116
- Defensa Civil (emergencias): 115
- Policía de Carreteras: 110
- Infosalud: 113
- EsSalud – información COVID-19: 107
- Línea contra violencia familiar: 100
- EsSalud atención a mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266 0481
Mantener estos números accesibles y la mochila de emergencia lista puede marcar la diferencia durante un sismo. Recuerda que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas para proteger a tu familia y reducir riesgos ante los movimientos sísmicos.
- 1
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 2
¿Se confirma paro nacional indefinido de transportistas este 12 de marzo? ÚLTIMAS NOTICIAS de la nueva paralización
- 3
¡A juntar agua! Sedapal confirmó corte este 11 de marzo en varios distritos de Lima hasta por 12 horas