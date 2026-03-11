Temblor en Perú HOY, miércoles 11 de marzo: IGP reporta el último sismo registrado y su epicentro

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) nos informó sobre el último temblor que se sintió en el país y compartió detalles como su magnitud, el epicentro y consejos para mantenernos seguros. Es importante estar atentos a la actividad sísmica en Perú y saber cómo protegernos ante estos movimientos de la tierra.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Durante un temblor, lo más importante es mantener la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas, tanto dentro como fuera del hogar. Presta especial atención a menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Evita acercarte a ventanas, puertas, espejos, vidrios, paredes externas, cables eléctricos y postes en la vía pública. Las autoridades del Indeci insisten en la importancia de la planificación y la prevención para minimizar los riesgos.

¿Cómo preparar una mochila de emergencia ante un sismo?

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia con todos los elementos necesarios para los primeros días después de un temblor:

Artículos de higiene: toallas, cepillo y pasta dental, jabón.

Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasas, alcohol, agua oxigenada, medicinas esenciales.

Dinero en efectivo: preferentemente monedas.

Ropa y abrigo: manta polar, calzado cómodo.

Alimentos no perecibles: agua, barras de cereal, comida enlatada y chocolates.

Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato, copias de llaves y documentos importantes.

Otros implementos: guantes, cuerda, cuchilla multipropósito, cinta adhesiva, plástico para cubrir piso o techo, tapete y mascarillas.

Artículos específicos: para mujeres, bebés, niños y adultos mayores según necesidades familiares.

¿Cuáles son los números de emergencia en caso de temblor en Perú?

Es vital tener a mano los contactos de emergencia para una reacción rápida:

Policía Nacional del Perú: 105

Cuerpo General de Bomberos: 116

Defensa Civil (emergencias): 115

Policía de Carreteras: 110

Infosalud: 113

EsSalud – información COVID-19: 107

Línea contra violencia familiar: 100

EsSalud atención a mujeres víctimas de violencia: 411 8000 (opción 6)

Cruz Roja Peruana: 266 0481

Mantener estos números accesibles y la mochila de emergencia lista puede marcar la diferencia durante un sismo. Recuerda que la prevención y la preparación son las herramientas más efectivas para proteger a tu familia y reducir riesgos ante los movimientos sísmicos.