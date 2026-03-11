La Tinka de HOY, miércoles 11 de marzo 2026: RESULTADOS ganadores y pozo millonario del juego

0
La Tinka se juega EN VIVO HOY, 11 de marzo, y AQUÍ podrás revisar los últimos números ganadores que saldrán en la edición. ¡Sigue cada incidencia!

Daniela Alvarado
La Tinka de hoy, 11 de marzo: revisa los últimos resultados
La Tinka de hoy, 11 de marzo: revisa los últimos resultados
¡Nueva edición de La Tinka! El popular sorteo llega HOY, miércoles 11 de marzo EN VIVO y AQUÍ podrás encontrar los últimos números ganadores y resultados que saldrán en la jugada de esta noche. Sigue de cerca las incidencias y averigua si podrás ser el afortunado en obtener el premio del Pozo Millonario.

Conoce los resultados del último sorteo La Tinka del domingo 8 de marzo.

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 8 de marzo 2026: números ganadores y pozo millonario del sorteo

¿A qué sale EN VIVO La Tinka?

Los sorteos se emiten en vivo todos los miércoles y domingo a las 10:50pm. Puede ser visualizado por medio de la señal de América Televisión y la app América tvGO. Asimismo, está la opción de las redes sociales de la lotería.

Últimos resultados de La Tinka

La más reciente emisión de La Tinka se llevó a cabo el pasado domingo 8 de marzo y los números ganadores de la combinación que salió fueron los siguientes: 49, 21, 48, 14, 24, 6

¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?

Puedes adquirir cartilla para la jugada vía online o también a través de los puntos de venta autorizados que se han informado por medio de la plataforma oficial. El costo por compra es de solo S/ 5.

¿Dónde puedo comprar La Tinka?

  • Plaza Vea
  • Vivanda
  • Promart
  • Mass
  • Oechsle

¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?

Es importante tener en cuenta que los días miércoles y domingos hay un horario límite para poder comprar una jugada y participar de La Tinka, y es a las 9:50 p.m, ya que en ese momento se cierra el sistema.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

