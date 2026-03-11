- Hoy:
La Tinka de HOY, miércoles 11 de marzo 2026: RESULTADOS ganadores y pozo millonario del juego
La Tinka se juega EN VIVO HOY, 11 de marzo, y AQUÍ podrás revisar los últimos números ganadores que saldrán en la edición. ¡Sigue cada incidencia!
¡Nueva edición de La Tinka! El popular sorteo llega HOY, miércoles 11 de marzo EN VIVO y AQUÍ podrás encontrar los últimos números ganadores y resultados que saldrán en la jugada de esta noche. Sigue de cerca las incidencias y averigua si podrás ser el afortunado en obtener el premio del Pozo Millonario.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 8 de marzo 2026: números ganadores y pozo millonario del sorteo
¿A qué sale EN VIVO La Tinka?
Los sorteos se emiten en vivo todos los miércoles y domingo a las 10:50pm. Puede ser visualizado por medio de la señal de América Televisión y la app América tvGO. Asimismo, está la opción de las redes sociales de la lotería.
Últimos resultados de La Tinka
La más reciente emisión de La Tinka se llevó a cabo el pasado domingo 8 de marzo y los números ganadores de la combinación que salió fueron los siguientes: 49, 21, 48, 14, 24, 6
¿Cuánto cuesta jugar La Tinka?
Puedes adquirir cartilla para la jugada vía online o también a través de los puntos de venta autorizados que se han informado por medio de la plataforma oficial. El costo por compra es de solo S/ 5.
¿Dónde puedo comprar La Tinka?
- Plaza Vea
- Vivanda
- Promart
- Mass
- Oechsle
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Es importante tener en cuenta que los días miércoles y domingos hay un horario límite para poder comprar una jugada y participar de La Tinka, y es a las 9:50 p.m, ya que en ese momento se cierra el sistema.
