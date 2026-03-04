0

La Tinka de HOY, miércoles 4 de marzo EN VIVO con nuevo Pozo Millonario: cómo jugar y dónde comprar

Revisa todo sobre la previa de La Tinka, sorteo que pone en juego más de 8 millones de soles para un solo ganador este miércoles 4 de marzo.

La Tinka del miércoles 4 de marzo: ¡lo último sobre la lotería!
La Tinka es la lotería más popular del Perú y ofrece pozos millonarios semanales que atraen a miles de jugadores en busca de grandes premios. Si quieres participar en el sorteo de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: desde cómo jugar hasta cuándo y dónde ver el sorteo en vivo, además del monto del pozo millonario actualizado.

Último resultado de La Tinka, domingo 1 de marzo de 2026

  • Pozo millonario: 14 - 5 - 31 - 32 - 9 - 22
  • Sí o sí: 27 - 34
  • Boliyapa: 46

¿A qué hora se juega La Tinka hoy?

El sorteo de La Tinka del miércoles 4 de marzo de 2026 se realiza como parte de la programación semanal de esta lotería peruana. Los sorteos oficiales se llevan a cabo todos los miércoles y domingos por la noche.

  • Fecha del sorteo: miércoles 4 de marzo de 2026
  • Hora del sorteo: 10:50 p. m.

¿Cuál es el pozo millonario para hoy, miércoles 4 de marzo?

Para el sorteo del miércoles 4 de marzo, el Pozo Millonario alcanza aproximadamente S/ 8,006,394 (ocho millones seis mil trescientos noventa y cuatro soles). Este monto se acumuló porque no hubo ganador del premio mayor en el sorteo anterior del domingo 1 de marzo.

¿Cómo jugar La Tinka paso a paso?

Participar en La Tinka es muy sencillo, ya sea de forma presencial o online:

    1. Elige 6 números entre el rango del 1 al 48.
    2. Cada jugada simple cuesta un monto establecido (por lo general S/ 5 soles).
    3. También puedes participar con jugadas múltiples para tener más combinaciones.
    4. Si juegas online, debes registrarte en la plataforma oficial y comprar tu jugada antes de la hora límite.
