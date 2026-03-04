- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Carabobo vs Cristal
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
La Tinka de HOY, miércoles 4 de marzo EN VIVO con nuevo Pozo Millonario: cómo jugar y dónde comprar
Revisa todo sobre la previa de La Tinka, sorteo que pone en juego más de 8 millones de soles para un solo ganador este miércoles 4 de marzo.
La Tinka es la lotería más popular del Perú y ofrece pozos millonarios semanales que atraen a miles de jugadores en busca de grandes premios. Si quieres participar en el sorteo de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, aquí te contamos todo lo que necesitas saber: desde cómo jugar hasta cuándo y dónde ver el sorteo en vivo, además del monto del pozo millonario actualizado.
Último resultado de La Tinka, domingo 1 de marzo de 2026
- Pozo millonario: 14 - 5 - 31 - 32 - 9 - 22
- Sí o sí: 27 - 34
- Boliyapa: 46
¿A qué hora se juega La Tinka hoy?
El sorteo de La Tinka del miércoles 4 de marzo de 2026 se realiza como parte de la programación semanal de esta lotería peruana. Los sorteos oficiales se llevan a cabo todos los miércoles y domingos por la noche.
- Fecha del sorteo: miércoles 4 de marzo de 2026
- Hora del sorteo: 10:50 p. m.
¿Cuál es el pozo millonario para hoy, miércoles 4 de marzo?
Para el sorteo del miércoles 4 de marzo, el Pozo Millonario alcanza aproximadamente S/ 8,006,394 (ocho millones seis mil trescientos noventa y cuatro soles). Este monto se acumuló porque no hubo ganador del premio mayor en el sorteo anterior del domingo 1 de marzo.
¿Cómo jugar La Tinka paso a paso?
Participar en La Tinka es muy sencillo, ya sea de forma presencial o online:
- Elige 6 números entre el rango del 1 al 48.
- Cada jugada simple cuesta un monto establecido (por lo general S/ 5 soles).
- También puedes participar con jugadas múltiples para tener más combinaciones.
- Si juegas online, debes registrarte en la plataforma oficial y comprar tu jugada antes de la hora límite.
- 1
Horóscopo de hoy, miércoles 4 de marzo según Josie GRATIS: lee AQUÍ tu tarot y predicciones del día
- 2
REVELAN nuevos chats que evidencian FUERTE reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro: "Por qué mier..."
- 3
Sale a la luz la llamada de Marisel Linares a César Nakazaki horas después del atropello: "Hay que aprove..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90