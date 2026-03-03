Causa del ATROPELLO de Adrián Villar a Lizeth Marzano sale a la luz tras peritaje: "La pérdida de..."

La situación que envuelve a Adrián Villar desde hace días, sigue siendo toda una polémica actualmente, y continúa generando indignación en todo el Perú. Esto después de haber sido el causante de la muerte de la reconocida deportista, Lizeth Marzano, el pasado martes 17 de febrero mientras ella corría por las calles de San Isidro.

Esta vez, se ha confirmado que salió a la luz nueva información con base en un peritaje policial realizado al joven de 21 años, en el cual se ha revelado la VERDERA razón por la cual se habría generado el atropello que ocasionó el deceso de Marzano hace poco más de dos semanas.

Se revela causa de atropello a Lizeth Marzano

En un inicio se habló acerca de que Villar podría haberse quedado dormido o exceder la velocidad, lo cual se desestimó luego de que se confirmara que manejaba a 48,24 kilómetros por hora, es decir no pasó los límites pero, no es la recomendada cuando los vehículos pasan por una curva.

Sin embargo, ahora se expuso que el motivo del accidente fue la 'desatención' de Adrián Villar al ir conduciendo y no contar con las precauciones correspondientes ante la curva, lo que le generó que perdiera el control de la dirección.

"La acción del conductor al desplazar su vehículo sin adoptar sus medidas de prevención (manejo a la defensiva), ante la curva sinuosa que iba a enfrentar, por causas que se han establecido en desatención, en su eje de marcha, perdiendo la direccionalidad de su vehículo y control.", se lee en el documento.

Francesca Montenegro arremete contra Adrián Villar

La joven se presentó en Panamericana y terminó por 'hundir' aún más a Adrián Villar, luego de asegurar que él ingresó a su casa sin permiso y la despertó en la madrugada tras el accidente ocurrido.