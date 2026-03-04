Vidente Mossul anuncia FUERTE SISMO en LIMA y confirma la fecha: "Cuidado"

¿Terremoto a la vista en Lima? El vidente Mossul estuvo presente como invitado en el programa Astro Mood de La República, espacio en el cual contó cuáles son sus apreciaciones y lo que ve para los próximos días en el sentido de movimientos telúricos, sismos y catástrofes.

Él sorprendió a todos al mencionar que, según lo que puede ver, Lima sufrirá un devastador sismo que perjudicará a miles de familias en la capital. Pero, ¿cuándo será y qué zonas serán las más perjudicadas?

De acuerdo a lo mencionado por el vidente, el fuerte sismo cuyo grado no pudo anticipar, se dará el presente mes de marzo. "Acuérdate de mí, lo acabo de tener como una visión que acaba de llegar porque recuerda que yo tengo un don de la videncia, va a haber un sismo muy fuerte que se va a acontecer en este mes", precisó.

Además, añadió: "Así que antes de que se cierre el mes de marzo va a haber un sismo fuerte para Lima. Puede que sea a finales de mes o entre 20, 28 del mes de marzo, así que hay que tener mucho cuidado".

Cusco y Arequipa afrontarán movimientos sísmicos, según Mossul

Añadido a su predicción sobre Lima, el vidente informó que también se producirán fuertes sismos en la zona sur del Perú, específicamente en ciudades como Cusco y Arequipa.

"También visualizo lo que es movimientos sísmicos para la ciudad de Arequipa y Cusco todo lo que es el sur del Perú a partir de junio, julio por ahí en esas fechas movimientos sísmicos que pueden asustar", finalizó.