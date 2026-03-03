- Hoy:
Hora del partido Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores
Sporting Cristal y Carabobo se enfrentan por la ida de la Fase 3 por la Copa Libertadores 2025. Repasa en qué canal puedes ver este partido que se juega en Valencia (Venezuela).
Se viene el primer asalto de la llave entre Sporting Cristal vs Carabobo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, desde el estadio Polideportivo Misael Delgado, recinto que se ubica en la ciudad de Valencia. Conoce a continuación a qué hora este partido que promete mucha emoción de principio a fin.
PUEDES VER: Sporting Cristal sufre sensible baja de figura clave para visitar a Carabobo por Libertadores
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?
El duelo Sporting Cristal vs Carabobo se disputa este miércoles 4 de marzo.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?
Repasa horarios para ver el partido Sporting Cristal vs Carabobo de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Ecuador y Colombia: 17:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00
- México: 16:00
- Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)
- España: 23:00
Sporting Cristal vs Carabobo: previa del partido
El cuadro celeste dejó en el camino a 2 de Mayo tras una dramática definición por penales y parte como el gran favorito para quedarse con esta llave, más allá de su discreto presente en la Liga
Por su parte, el elenco venezolano eliminó a Huachipato de Chile y ahora va por otro golpe. El objetivo del equipo dirigido por Daniel Farías es obtener una victoria para ir tranquilos a la revancha en Matute.
Sporting Cristal quiere llegar a grupos de la Libertadores.
Recordemos que el ganador de la llave clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana
