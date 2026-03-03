0
Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO, vuelta de la Copa del Rey

Hora del partido Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal y Carabobo se enfrentan por la ida de la Fase 3 por la Copa Libertadores 2025. Repasa en qué canal puedes ver este partido que se juega en Valencia (Venezuela).

Wilfredo Inostroza
Carabobo recibe a Sporting Cristal por la Copa Libertadores
Carabobo recibe a Sporting Cristal por la Copa Libertadores
Se viene el primer asalto de la llave entre Sporting Cristal vs Carabobo, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores, desde el estadio Polideportivo Misael Delgado, recinto que se ubica en la ciudad de Valencia. Conoce a continuación a qué hora este partido que promete mucha emoción de principio a fin.

Figura de Sporting Cristal no viajará a Venezuela por la Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal sufre sensible baja de figura clave para visitar a Carabobo por Libertadores

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?

El duelo Sporting Cristal vs Carabobo se disputa este miércoles 4 de marzo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?

Repasa horarios para ver el partido Sporting Cristal vs Carabobo de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 17:00
  • Bolivia y Venezuela: 18:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00
  • México: 16:00
  • Estados Unidos: 17:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)
  • España: 23:00

Sporting Cristal vs Carabobo: previa del partido

El cuadro celeste dejó en el camino a 2 de Mayo tras una dramática definición por penales y parte como el gran favorito para quedarse con esta llave, más allá de su discreto presente en la Liga

Por su parte, el elenco venezolano eliminó a Huachipato de Chile y ahora va por otro golpe. El objetivo del equipo dirigido por Daniel Farías es obtener una victoria para ir tranquilos a la revancha en Matute.

Sporting Cristal

Sporting Cristal quiere llegar a grupos de la Libertadores.

Recordemos que el ganador de la llave clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que el perdedor accederá la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
