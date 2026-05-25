Alianza Lima no pierde tiempo tras conquistar el Torneo Apertura. En Matute ya comenzaron a planificar el segundo semestre de la temporada con un objetivo claro: ganar el Torneo Clausura y acercarse al ansiado título nacional.

La dirigencia y el comando técnico, encabezados por Pablo Guede, aprovecharán la pausa del campeonato por la disputa del Mundial de Fútbol para realizar una minipretemporada. La idea es reforzar aspectos físicos y tácticos que permitan mantener el nivel competitivo mostrado durante la primera parte del año.

Uno de los futbolistas que podría sacar mayor provecho de este receso es Kevin Quevedo. El extremo blanquiazul no pudo completar la pretemporada de inicios de año debido a una lesión, por lo que estas semanas serán claves para que recupere su mejor condición física y llegue en plenitud al arranque del Clausura.

Además, Alianza Lima trabaja en la organización de al menos dos amistosos internacionales para darle ritmo de competencia al plantel. Entre los rivales que aparecen en carpeta destacan Colo Colo, de Chile, y San Lorenzo, de Argentina, dos equipos de jerarquía que servirían como exigente preparación para el campeón del Apertura.

Luis Advíncula consiguió su primer título tras su llegada a Alianza Lima este 2026.

En La Victoria consideran que todavía hay aspectos por mejorar y Pablo Guede quiere aprovechar cada día de trabajo para afinar detalles. El objetivo es sostener la regularidad mostrada en el Apertura, conquistar el Clausura y cerrar la temporada con el título nacional.

Alianza Lima: ¿cuándo juega con FC Cajamarca?

Alianza Lima se alista para jugar este domingo 31 de mayo de visita ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Apertura. El partido está programado para las 3.00 p. m. en el Héroes de San Ramón.