Alianza Lima busca romper el mercado y ya contactó a figura de Chankas: "Conversación..."

Tras ser campeón del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima no se duerme en sus laureles y ya piensa en el Clausura, certamen en el que también buscará coronarse para ser campeón nacional sin necesidad de jugar los playoffs. Para ese objetivo, en La Victoria apuntan a reforzar su ya competitiva plantilla y el nombre de una figura de Los Chankas ha aparecido en el radar.

De acuerdo con la información del periodista Alfredo Ccasa, de TV Perú, los blanquiazules ya iniciaron contactos para incorporar a Adrián Quiroz, jugador que ha destacado con los ‘Guerreros’ en esta primera parte y quien incluso ha sido convocado a la selección peruana por Mano Menezes.

La idea que se tiene en Matute, siempre según el reportero, es encontrarle un reemplazo a Pedro Aquino, cuyo préstamo vencerá a mediados de año y volverá a Santos Laguna, club dueño de su carta pase.

“¿Se acerca a La Victoria? Tras la salida de Pedro Aquino, la directiva blanquiazul ha preguntado las pretensiones económicas de Adrián Quiroz .La conversación se dio con un allegado al volante nacional que estuvo en Matute el último sábado”, escribió el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Adrián Quiroz viene siendo figura en Los Chankas

Cabe señalar que el ‘Mago’ tiene contrato con el elenco de Andahuaylas hasta diciembre del 2027, por lo que toda negociación no solo se debe hacer con el futbolista; también debe haber una conversación y llegar a un acuerdo con Los Chankas.

Números de Adrián Quiroz en 2026

Este año, Adrián Quiroz ha jugado 16 partidos con camiseta de Los Chankas en la Liga 1 2026. Ha marcado un gol y además registra una asistencia. Fue pieza clave en la campaña que mantuvo a su equipo peleando por el título hasta la penúltima fecha.