0

Alianza Lima busca romper el mercado y ya contactó a figura de Chankas: "Conversación..."

Alianza Lima ya inició diálogos formales con un importante baluarte de Los Chankas para sumarlo como refuerzo estelar de cara al Torneo Clausura. ¿Se concretará?

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima va por figura de Los Chankas para el Torneo Clausura
Alianza Lima va por figura de Los Chankas para el Torneo Clausura | Foto: Liga 1 Te Apuesto
COMPARTIR

Tras ser campeón del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima no se duerme en sus laureles y ya piensa en el Clausura, certamen en el que también buscará coronarse para ser campeón nacional sin necesidad de jugar los playoffs. Para ese objetivo, en La Victoria apuntan a reforzar su ya competitiva plantilla y el nombre de una figura de Los Chankas ha aparecido en el radar.

Alianza Lima jugará en Iquitos su próximo partido por el Apertura

PUEDES VER: Alianza Lima disputará su próximo partido del Torneo Apertura en Iquitos: todos los detalles

De acuerdo con la información del periodista Alfredo Ccasa, de TV Perú, los blanquiazules ya iniciaron contactos para incorporar a Adrián Quiroz, jugador que ha destacado con los ‘Guerreros’ en esta primera parte y quien incluso ha sido convocado a la selección peruana por Mano Menezes.

La idea que se tiene en Matute, siempre según el reportero, es encontrarle un reemplazo a Pedro Aquino, cuyo préstamo vencerá a mediados de año y volverá a Santos Laguna, club dueño de su carta pase.

“¿Se acerca a La Victoria? Tras la salida de Pedro Aquino, la directiva blanquiazul ha preguntado las pretensiones económicas de Adrián Quiroz .La conversación se dio con un allegado al volante nacional que estuvo en Matute el último sábado”, escribió el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Foto: Liga 1 Te Apuesto

Adrián Quiroz viene siendo figura en Los Chankas

Cabe señalar que el ‘Mago’ tiene contrato con el elenco de Andahuaylas hasta diciembre del 2027, por lo que toda negociación no solo se debe hacer con el futbolista; también debe haber una conversación y llegar a un acuerdo con Los Chankas.

Números de Adrián Quiroz en 2026

Este año, Adrián Quiroz ha jugado 16 partidos con camiseta de Los Chankas en la Liga 1 2026. Ha marcado un gol y además registra una asistencia. Fue pieza clave en la campaña que mantuvo a su equipo peleando por el título hasta la penúltima fecha.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pedro Aquino jugará en mítico club tras su salida de Alianza Lima: "Confirmado"

  2. Alianza Lima y su fixture para el Clausura: menos salidas a la altura y más partidos de local

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano