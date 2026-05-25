Alianza Lima disputará su próximo partido del Torneo Apertura en Iquitos: todos los detalles

Como lo exige su rica historia, Alianza Lima tiene que conquistar todos los títulos en los que compite y, para la Liga 1, ha dado el primer paso, mientras que en la Liga Femenina espera enderezar el camino luego de dos resultados discretos. Conoce detalles del próximo encuentro que disputará el cuadro íntimo.

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Recordemos que el equipo dirigido por José Letelier enfrentará a Deportivo Yanapuma este martes 26 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en el partido pendiente por la jornada 4 del Apertura de la Liga Femenina 2026. El duelo se disputará en la Villa Emprendedora, recinto ubicado en Iquitos.

Cabe señalar que este encuentro debió jugarse el pasado 26 de abril, pero fue suspendido y posteriormente reprogramado por las lluvias en la región Loreto, que impidieron su realización.

Plantel de Alianza Lima ya está en Iquitos. Foto: Alianza Lima Femenino

Alianza Lima Femenino suma dos partidos sin ganar

Alianza Lima viene de dos partidos sin ganar en la Liga Femenina 2026: perdió el clásico 3-1 ante Universitario en Matute y luego no pasó del empate 1-1 ante Atlético Andahuaylas en el estadio Los Chankas. Además, en la jornada del fin de semana, el elenco victoriano tuvo fecha libre.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Yanapuma?

El partido entre Alianza Lima y Yanapuma será transmitido por La Bicolor+, vía YouTube. Además, podrá verse por Juntos TV, canal disponible en los operadores Movistar TV y Claro TV en territorio peruano.

Próximos partidos de Alianza Lima Femenino