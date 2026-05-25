¡Preocupante amenaza! Recientemente, un joven de 20 años, originario de Arkansas, fue detenido por las autoridades tras sus últimas declaraciones. La policía local señaló que el individuo había amenazado con perpetrar un tiroteo masivo en un Walmart de la zona. Esta advertencia surgió ante la posibilidad de que Estados Unidos implementara nuevamente medidas de confinamiento debido al hantavirus. ¿Qué más se sabe al respecto?

Walmart: hombre arrestado tras amenazar con un tiroteo por posibles confinamientos por el hantavirus

Fox10 compartió más datos sobre la situación de Aaron Keith Bynum, quien fue arrestado por el sheriff del condado de Marion, Gregg Alexander, y enfrenta cargos de amenazas terroristas en primer grado y comunicaciones acosadoras. La investigación empezó el 9 de mayo del 2026, luego de una denuncia presentada al Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas del FBI en EE. UU.

Walmart: hombre arrestado tras amenazar con un tiroteo tras posibles confinamientos por el hantavirus.

Según los informes de las autoridades, hace días se reveló que un jugador de un videojuego multijugador reportó que otro participante había proferido amenazas de violencia durante una partida. La denuncia incluía el nombre de usuario del sospechoso, que ya está detenido, y una grabación que documentaba las supuestas amenazas.

Al respecto, los investigadores federales lograron rastrear la cuenta del jugador tras emitir una citación judicial a la empresa matriz del videojuego el 11 de mayo. Posteriormente, identificaron a Bynum como el propietario de la cuenta. Dos días después, la oficina del FBI en Fayetteville contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Marion y remitió el caso a la División de Investigación Criminal del departamento.

Este joven de Arkansas fue detenido por amenazar con perpetrar un tiroteo masivo en un Walmart, argumentando que la razón detrás de su amenaza eran posibles confinamientos por hantavirus. Las autoridades del FBI lograron rastrear estas amenazas hasta su cuenta de juego.

Esta es la situación del hombre detenido

Bynum fue detenido sin contratiempos y llevado al Centro de Detención del Condado de Marion, donde se completaron los trámites de fichaje y procesamiento. Con relación a su situación legal, las autoridades informaron que enfrenta un cargo de amenazas terroristas en primer grado, así como otro por comunicaciones acosadoras. Se estableció una fianza de US$2.500 para su liberación.

¿Cuál es la situación actual del hantavirus?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) vigilan a 41 personas en 11 estados por posible exposición al hantavirus. Tarik Jasarevic, representante de la Organización Mundial de la Salud, participó en un programa de LiveNOW de FOX para ofrecer detalles sobre la situación actual.